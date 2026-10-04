Убийство москвички раскрыли под Воронежем

В Воронежской области задержан бывший донецкий ополченец, ныне предприниматель 47-летний Теймураз Гогиашвили. Его подозревают в убийстве своей сожительницы, москвички Елены Церетели, и ее дочери Дарьи. Тело Елены преступник расчленил. В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ Фото: СК РФ

О задержании подозреваемого в убийстве москвички и ее дочери 4 октября сообщили в Следственном комитете России. Столичный главк ведомства расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство»). Имя фигуранта не называется, но из открытых источников известно, что речь идет о бизнесмене Теймуразе Гогиашвили.

Днем 3 октября 2026 года в квартире жилого дома, расположенного на Жулебинском бульваре в Москве, нашли фрагменты тела женщины.

Приехавшие на место следователи и оперативники обнаружили в помещении и схрон с огнестрельным оружием. Криминалисты СКР выявили уже замытые следы крови, которые дали основание предполагать, что и само убийство произошло в квартире. Жертвой преступника стала 53-летняя Елена Церетели, в прошлом жена ресторатора Мамуки Церетели. Они уже несколько лет не живут вместе, но общие бизнес-проекты у них сохранились.

Сыщики выяснили, что у Елены последнее время имелся сожитель Теймураз Гогиашвили. У мужчины обнаружился гараж в Новой Москве.

Правоохранители отправились туда с обыском и обнаружили в боксе убитую дочь Елены Церетели, 19-летнюю Дарью, а также еще один схрон с оружием.

Гогиашвили задержали в Воронежской области, с ним была 40-летняя спутница. Ее сейчас проверяют на возможную причастность к убийствам. Обоих доставили в Москву. В течение воскресенья их допрашивали следователи ГСУ СКР по Москве. Если подозрения подтвердятся, то Гогиашвили предъявят обвинение, а в понедельник Замоскворецкий суд Москвы изберет ему меру пресечения, следствие будет настаивать на аресте.

Теймураз Гогиашвили родом из Донецка, учился в Луганске, после чего перебрался в Россию. Был ополченцем, участвовал в боях в Донбассе, служил в подразделении «Спарта», а позже вернулся в Москву, где занялся бизнесом.

В 2020 году Гогиашвили запретили въезд в страну на три года из-за двух административных правонарушений.

Он оспорил это решение, указав, что на тот момент был женат на гражданке РФ, имел несовершеннолетних детей с российским гражданством, разрешение на работу и вид на жительство.

Сейчас он, как следует из открытых источников, зарегистрирован как ИП, основным видом деятельности является производство комплектующих для автомобилей. Кроме того, он позиционировал себя как специалист по фитнесу, предлагал персональные занятия, силовые и функциональные тренировки, а также консультации по питанию.

Александр Александров