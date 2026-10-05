На ЗАЭС назвали потенциально опасными удары ВСУ по новым объектам на станции

Под ударами ВСУ оказались прежде не атакованные объекты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС): лабораторно-бытовой корпус №2, расположенный в 200 м от энергоблоков №4 и №5, а также здание переработки радиоактивных отходов. Повреждена его кровля. Угрозы ядерной безопасности, как сообщили на станции, в результате этих атак нет. Радиационный фон на промышленной площадке и в санитарно-защитной зоне не превышает установленных норм.

В то же время в руководстве ЗАЭС предупредили: «Удары по таким объектам потенциально опасны. Близость лабораторно-бытового корпуса к энергоблокам создает риск повреждения расположенной рядом инфраструктуры и угрозу для персонала. Атаки на здание переработки радиоактивных отходов могут повредить оборудование и нарушить безопасное обращение с радиоактивными материалами».

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) удары по этим объектам еще не прокомментировали. Последний комментарий агентства по поводу ЗАЭС датирован 2 октября. Чтобы обеспечить необходимые ремонтные работы на Запорожской ТЭС, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, как сообщили в агентстве, сейчас ведет с обеими сторонами переговоры о новом (восьмом по счету) локализованном прекращении огня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Запорожской АЭС прилетело по-новому».