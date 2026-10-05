На ЗАЭС назвали потенциально опасными удары ВСУ по новым объектам на станции
Под ударами ВСУ оказались прежде не атакованные объекты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС): лабораторно-бытовой корпус №2, расположенный в 200 м от энергоблоков №4 и №5, а также здание переработки радиоактивных отходов. Повреждена его кровля. Угрозы ядерной безопасности, как сообщили на станции, в результате этих атак нет. Радиационный фон на промышленной площадке и в санитарно-защитной зоне не превышает установленных норм.
В то же время в руководстве ЗАЭС предупредили: «Удары по таким объектам потенциально опасны. Близость лабораторно-бытового корпуса к энергоблокам создает риск повреждения расположенной рядом инфраструктуры и угрозу для персонала. Атаки на здание переработки радиоактивных отходов могут повредить оборудование и нарушить безопасное обращение с радиоактивными материалами».
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) удары по этим объектам еще не прокомментировали. Последний комментарий агентства по поводу ЗАЭС датирован 2 октября. Чтобы обеспечить необходимые ремонтные работы на Запорожской ТЭС, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, как сообщили в агентстве, сейчас ведет с обеими сторонами переговоры о новом (восьмом по счету) локализованном прекращении огня.
Подробнее — в материале «Ъ» «Запорожской АЭС прилетело по-новому».
Для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) критичны не только реакторы и машинные залы. Даже в состоянии холодного останова станции требуется внешнее электроснабжение, а выход из строя вспомогательных систем способен спровоцировать неуправляемый перегрев ядерного топлива. Поэтому повреждение объекта, связанного с переработкой радиоактивных отходов, означает риск для операций и оборудования, обеспечивающих безопасное обращение с такими материалами, даже если непосредственной угрозы сейчас не возникло.
Подобный риск относится и к системам контроля: в мае 2026 года представители ЗАЭС заявляли, что удар по лаборатории внешнего радиационного контроля угрожает ядерной безопасности и наблюдению за радиационной обстановкой, хотя критических повреждений оборудования тогда не зафиксировали. Переговоры Рафаэля Гросси о локализованном прекращении огня для ремонтных работ на Запорожской ТЭС проходят на фоне этой зависимости станции от защищенной инфраструктуры, но прямой связи между нынешними ударами и ходом переговоров Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не устанавливало.