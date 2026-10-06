Предложение следует

Один из крупнейших маркетплейсов Китая Poizon впервые раскрыл условия работы с продавцами в России. Так, диапазон комиссий на площадке составляет 19–29%, в то время как у отечественных площадок он достигает 55%. Эксперты считают условия Poizon привлекательными, но пока у маркетплейса небольшая аудитория в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Poizon Фото: Poizon

Крупный китайский маркетплейс Poizon («Дэву» в РФ, «ПРО НЬЮ ВОРД (Гонконг) Лимитед») впервые раскрыл условия работы с продавцами в России. В компании рассказали “Ъ”, что максимальная ставка комиссии для продавцов не превышает 29%. Премиум-продавцы (определяются по ряду бизнес-показателей, включая вклад в общий объем продаж на платформе) могут рассчитывать на комиссию от 19%. Ставка зависит от категории товара и модели сотрудничества с продавцом. Компания также предлагает расчеты по модели T+7 (выплата через семь дней после завершения расчетного события), а также еженедельный и ежемесячный форматы выплат продавцам.

Условия действуют в рамках модели, при которой часть операционной работы берет на себя платформа: продавец отвечает за ассортимент, наличие товара и цены, а маркетплейс занимается оформлением карточек, обращениями покупателей, упаковкой и продвижением, говорят в Poizon. Поставщики могут выбирать схему в зависимости от расположения товара и собственной инфраструктуры. Poizon поддерживает трансграничную доставку, отправку с зарубежных складов и локальное хранение в России. Доступны продажа из наличия, консигнация и работа через собственный склад продавца, добавляют в компании.

Poizon — один из крупнейших маркетплейсов Китая, был основан в 2015 году, головной офис находится в Шанхае. Площадка привлекла аудиторию низкими ценами — в среднем на 20% меньше, чем в рознице. В июне 2025 года DEWU начал работать в России, официальный сайт — thepoizon.ru.

Комиссия в Wildberries достигает 40–55%, в Ozon — 35–55%, а в «Яндекс Маркете» — 30–55%, следует из данных Союза продавцов маркетплейсов. При этом комиссии на аналогичных зарубежных платформах значительно ниже, чем на российских: например, на AliExpress и Amazon комиссии составляют от 5% до 15% (см. “Ъ” от 10 августа).

Poizon может быть интересен прежде всего продавцам брендовой одежды, обуви, аксессуаров и других товаров среднего и высокого ценового сегмента, говорит аналитик Data Insight Сергей Семко: «У него сильная ассоциация с оригинальными брендами и проверкой подлинности». Также, по словам господина Семко, Poizon пока заметно меньше Wildberries и Ozon по аудитории в России, поэтому конкуренция продавцов внутри площадки потенциально ниже. Но для большинства Poizon скорее дополнительный канал продаж, а не замена Wildberries или Ozon, считает эксперт.

В Ozon говорят, что размер комиссии за продажу, который указан в юридических документах,— это номинальное значение. За семь месяцев 2026 года фактическое среднее значение комиссии за продажу, уплаченное российскими продавцами, составило 1,54% от цены проданных товаров, добавляют там. В реальности Ozon начисляет продавцу баллы и таким образом предоставляет ему значимые скидки на свои услуги, что и дает невысокий размер фактических выплат площадке, объясняют в компании. В «Яндекс Маркете» говорят, что для продавцов на маркетплейсе доступна ежедневная выплата и раз в неделю с отсрочкой на одну, две или четыре недели. Размер комиссии в маркетплейсе также зависит от категории товара и модели сотрудничества: «Для продавцов одежды, обуви и аксессуаров она составляет 14%. Ранее, например, в этой категории в зависимости от выбранной модели логистики комиссии в среднем составляли от 45% до 52%»,— заявили там. В RWB не ответили “Ъ”.

Условия Poizon выглядят выгодными и адекватными, с учетом того, что у нас сейчас фешен-комиссия может достигать 40–50%: Poizon может быть выгоден в первую очередь байерам, которые закупают товар там, а потом распродают, говорит партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Но потенциал роста на российском рынке у площадки есть, так как она берет на себя обязательства продавца.

Варвара Полонская, Алина Мигачёва