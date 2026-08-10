Процент непреодолимой силы

Из-за атак на логистическую инфраструктуру Wildberries селлеры снова подняли вопрос скидок и комиссий на маркетплейсах. Так, Союз продавцов маркетплейсов обратился в правительство РФ с просьбой снизить комиссии по тарифам для пострадавших продавцов и отменить платформенные скидки. По их мнению, сейчас высокие тарифы препятствуют развитию собственных складов и усиливают зависимость бизнеса от логистики крупнейших онлайн-площадок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо Союза продавцов маркетплейсов (СПМ) в правительство РФ с просьбой рассмотреть меры поддержки российских предпринимателей в связи с атаками БПЛА на объекты онлайн-торговли. Среди предложенных союзом мер — снижение комиссии для пострадавших предпринимателей на срок не менее полугода после возобновления продаж.

В последнее время логистическая инфраструктура Wildberries атакуется украинскими БПЛА почти ежедневно. В результате пострадало около 25,6–29,6% складской инфраструктуры маркетплейса, из которых более 16% полностью потеряны, оценивают в Data Insight на 5 августа. В компании считают, что стоимость товаров на пострадавших складах может достигать 415,4–479,8 млрд руб. (см. “Ъ” от 23 июля).

В пресс-службе правительства сообщили “Ъ”, что обращение СПМ направлено в Минэкономики для проработки предложений. В Минэкономики заявили “Ъ”, что для оперативного возобновления и обеспечения стабильной работы партнеров Wildberries министерство под руководством вице-премьера Александра Новака совместно с Минфином, Федеральной налоговой службой, Центробанком прорабатывает ряд мер по поддержке пострадавших предпринимателей.

В письме СПМ предлагает правительству снизить тарифы как на FBO (когда товар хранится на складе продавца), так и на FBS (товар хранится на складе селлера). Сейчас, по оценке ассоциации, в отдельных категориях тарифы на эти услуги отличаются на 5–15% в зависимости от категории товара. Так, в отдельных категориях комиссия Wildberries может составлять около 43% при продаже со склада маркетплейса и около 48% при продаже со склада селлера.

Кроме этого, отмечали ранее в Ассоциации представителей электронной торговли, за последние три года стоимость логистических услуг крупнейших маркетплейсов выросла на 33–89%, комиссии платформ — на 58–63%.

Как считают в СПМ, сейчас более высокая комиссия с продаж со склада селлера препятствует развитию собственных складов и усиливает зависимость бизнеса от логистики онлайн-площадок. При этом комиссии на аналогичных зарубежных платформах значительно ниже, чем на российских площадках. Например, на AliExpress и Amazon комиссии составляют от 5% до 15%, в то время как на крупнейших отечественных сервисах могут достигать 30–55%, отмечают в Союзе продавцов маркетплейсов.

Снижение комиссий может стать одной из самых востребованных и эффективных мер поддержки бизнеса, считает гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев. По его мнению, главная задача после атак БПЛА — это не только компенсировать убытки, но и помочь предпринимателям быстрее восстановить работу и перестроить логистику.

СПМ также просит власти рассмотреть полный отказ от платформенных скидок, включая скидку постоянного покупателя. По его мнению, использование маркетплейсами возможности смены цены на витрине подталкивает покупателя постоянно перезаказывать выбранный товар, что приводит к повышенной нагрузке на продавца за оплату прямой и обратной логистики. В СПМ ожидают, что сейчас это может привести к кратному увеличению нагрузки на продавца по оплате таких услуг.

СПМ не единственное объединение, предлагающее рассмотреть изменения в правилах онлайн-торговли. С такими же просьбами обращалась к властям и Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ; см. “Ъ” от 24 июля).

Но перекладывание всех издержек на крупный бизнес стратегически неверно, учитывая колоссальный масштаб ущерба от атак, считают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет крупные маркетплейсы). Сейчас комиссии площадок — это средства, которые направляются на развитие и строительство инфраструктурных объектов, позволяют поддерживать и развивать процессы логистики и клиентский сервис, инфраструктуру для размещения товаров, напоминают в АКИТ.

В Wildberries не считают, что отказ от платформенных скидок положительно повлияет на онлайн-торговлю. Сейчас площадка активно производит выплаты пострадавшим продавцам, поддерживает банковские продукты за счет отсрочки по кредитам и займам WB Банка, рассказали “Ъ” в компании. В Ozon отказались от комментариев, в «Яндекс Маркете» не ответили на запрос “Ъ”.

Алина Мигачёва