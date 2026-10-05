Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин разрешил продажу российских активов UniCredit

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает продажу российских активов итальянского банка UniCredit. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Президент разрешил проводить реорганизацию акционерного общества «ЮниКредит Банка» и совершать сделки по покупке 100% его долей. Дополнительных разрешений на продажу российских активов не требуется, отмечается в документе.

«ЮниКредит Банк» входит в список кредитных организаций, для сделок с акциями и долями которых необходимо специальное разрешение президента России. В мае UniCredit объявила о подписании необязывающего предварительного соглашения о продаже части своих российских активов инвестору из ОАЭ. В Кремле говорили, что рассмотрят вопрос о продаже российских активов группы, «когда поступит соответствующее обращение».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Продажа российских активов UniCredit задумана не как передача всего банка одному покупателю: российский «ЮниКредит Банк» предполагается разделить на два юридических лица. Один банк останется под контролем UniCredit, второй будет продан инвестору. Такая конструкция может позволить продавцу снизить дисконт и облегчить получение средств.

Несмотря на отмену указом необходимости в дополнительном президентском согласовании, для продажи российских активов западной компании по-прежнему требуется разрешение Центробанка России. При этом под контролем UniCredit должен сохраниться бизнес трансграничных переводов в долларах и евро для корпоративных клиентов, не находящихся под санкциями.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд