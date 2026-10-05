Путин разрешил продажу российских активов UniCredit
Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает продажу российских активов итальянского банка UniCredit. Документ опубликован на сайте правовых актов.
Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ
Президент разрешил проводить реорганизацию акционерного общества «ЮниКредит Банка» и совершать сделки по покупке 100% его долей. Дополнительных разрешений на продажу российских активов не требуется, отмечается в документе.
«ЮниКредит Банк» входит в список кредитных организаций, для сделок с акциями и долями которых необходимо специальное разрешение президента России. В мае UniCredit объявила о подписании необязывающего предварительного соглашения о продаже части своих российских активов инвестору из ОАЭ. В Кремле говорили, что рассмотрят вопрос о продаже российских активов группы, «когда поступит соответствующее обращение».
Продажа российских активов UniCredit задумана не как передача всего банка одному покупателю: российский «ЮниКредит Банк» предполагается разделить на два юридических лица. Один банк останется под контролем UniCredit, второй будет продан инвестору. Такая конструкция может позволить продавцу снизить дисконт и облегчить получение средств.
Несмотря на отмену указом необходимости в дополнительном президентском согласовании, для продажи российских активов западной компании по-прежнему требуется разрешение Центробанка России. При этом под контролем UniCredit должен сохраниться бизнес трансграничных переводов в долларах и евро для корпоративных клиентов, не находящихся под санкциями.