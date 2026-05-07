UniCredit продаст часть российских активов инвестору из ОАЭ

Итальянская банковская группа UniCredit объявила о подписании необязывающего предварительного соглашения о продаже части своих российских активов. Покупателем выступает частный инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Его имя и другие подробности сделки не названы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу UniCredit, покупатель — «хорошо зарекомендовавший себя» частный инвестор в ОАЭ, «имеющий давние связи с местным деловым сообществом». Стороны планируют сотрудничать для завершения формирования структуры сделки и связанных с ней договоренностей. Если сделку согласуют, закрыть ее должны в первой половине 2027 года.

«Сделка предусматривает выделение части бизнеса в новое отдельное юрлицо ("новый банк") с последующей продажей "банка" вместе с оставшимися активами покупателю. После завершения сделки UniCredit будет владеть 100% "нового банка", покупатель — 100% "банка" с оставшимися активами»,— рассказали в UniCredit.

Компания ожидает, что сделка приведет к потере прибыли на сумму €3–3,3 млрд. При этом утверждает, что сотрудники банка «выиграют от ускоренного перехода», в результате которого «будут сформированы два банка с четкими стратегиями и целями».

В апреле UniCredit говорила, что вопрос о возврате лицензии или ликвидации бизнеса в России не «рассматривается». О том, что итальянская группа может пересмотреть планы по продаже Юникредит-банка и сейчас рассматривает планы полностью свернуть бизнес в России и сдать лицензию, говорили источники «Ъ». Группа предпринимает попытки уйти из России с 2022 года.

Подробности — в материале «Ъ» «И банк — на сдачу».