Объем размещений корпоративных облигаций в сентябре превысил 1 трлн рублей

По итогам сентября корпоративные заемщики разместили облигации более чем на 1 трлн руб., на четверть больше, чем год назад. Менее 30% этого объема пришлось на эмитентов реального сектора, раньше их доля была в 2–2,5 раза больше. При этом выросла активность банков по секьюритизации кредитов, которая набирает обороты в том числе в связи с предстоящим ужесточением требований со стороны Банка России.

Согласно данным Cbonds, в сентябре 2026 года эмитенты провели 135 размещений на сумму 1,04 трлн руб. Это на 19% превышает результат августа и на 24% выше показателя за аналогичный период 2025 года. Ранее в этом году более 1 трлн руб. компаниям удавалось привлекать на облигационном рынке дважды — в марте (1,3 трлн руб.) и июле (1,06 трлн руб.). По 22 выпускам на общую сумму 131,8 млрд руб. в сентябре закончился технический период размещений, отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

Второй месяц подряд рост рынка обеспечен за счет компаний финансового сектора, прежде всего банков. Согласно оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, эти эмитенты привлекли около 820 млрд руб. против 460 млрд руб. месяцем ранее. Столь значительный рост был связан с размещением ипотечных облигаций — два выпуска на сумму почти 250 млрд руб. разместил Сбербанк. Кроме того, банки активно секьюритизировали кредиты наличными. По оценке “Ъ”, за месяц объем размещения таких облигаций превысил 130 млрд руб., улучшив результат августа на 6,5%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Банки наделали долгов».