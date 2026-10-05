Часть Крымского полуострова осталась без света из-за аварии на сетях
В Бахчисарайском районе Крыма, а также в некоторых населенных пунктах под Севастополем произошло отключение электроэнергии из-за повреждений в сетях. Об этом сообщили на госпредприятии «Севастопольэнерго».
«В связи с повреждением в сетях 110-35 кВ Таврического ПМЭС отсутствует напряжение в Бахчисарайском районе, в том числе и в с. Верхнесадовое, с. Пироговка, с. Фронтовое. Аварийно-ремонтные бригады занимаются ликвидацией технологического нарушения»,— уточнили на предприятии.
О времени восстановления электроснабжения специалисты обещают сообщить позднее.
На прошлой неделе из-за нехватки мощности Севастополь переводили на схему подачи электроэнергии по графику «два через шесть часов». Регулярные перебои с электроснабжением продолжаются в городе и остальной части Крыма с весны из-за ударов Вооруженных сил Украины по энергетической инфраструктуре полуострова.
Повреждение сетей высокого и среднего напряжения в такой ситуации означает не только отключение отдельных домов: при дефиците мощности приходится распределять доступную электроэнергию между очередями потребителей. В Севастополе для этого использовали схему «два через шесть часов»: четыре очереди получают питание поочередно, каждая — на два часа.
Последствия перебоев выходят за пределы электроснабжения. В июне 2026 года отсутствие напряжения отключало насосные станции, подававшие воду, приводило к остановке троллейбусов и переводило часть детских садов на особый режим из-за невозможности готовить горячие обеды.
При временных отключениях приоритет отдают больницам, экстренным службам и другим стратегически важным объектам. На этом фоне 3 июля 2026 года сообщалось, что восстановление подачи после нарушений в энергосистеме Крыма занимало от нескольких часов до суток, а ситуация осложнялась практически ежедневными атаками беспилотников, по словам представителя региональных властей.