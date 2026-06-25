В Севастополе временно ограничили электроснабжение
В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Решение принято по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО «СО ЕЭС»).
«Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме»,— написал господин Развожаев в Telegram.
Глава Севастополя добавил, что пока точного почасового графика по адресам нет. «Отключения будут производиться точечно и по необходимости»,— уточнил он.
После серии ударов ВСУ по энергоинфраструктуре 24 июня в Севастополе наступил блэкаут. С проблемами с энергообеспечением также столкнулась большая часть Крыма. Тогда за ночь и в первой половине дня над городом сбили более 70 БПЛА.
Подробнее — в материале «Ъ» «Севастополю выключили свет».
В Севастополе регулярно возникают проблемы с электроснабжением, которые обусловлены различными причинами. Например, блэкаут, произошедший 24 июня 2026 года, был связан с атаками ВСУ на энергетическую инфраструктуру Крыма, что привело к отключению электричества в большей части полуострова и нарушению работы городских служб. Ранее, в январе 2024 года, электроснабжение города прерывалось из-за аварийных отключений на Балаклавской ТЭС, которая обеспечивает 45% энергопотребления полуострова.
Помимо крупных блэкаутов, город часто сталкивается с частичными и локальными отключениями. Например, 15 июня 2024 года около 5,6 тыс. человек остались без света из-за ливней с грозами, повредивших электросети. В феврале и мае 2024 года «Севастопольэнерго» проводило плановые отключения для устранения дефектов на оборудовании. Губернатор Михаил Развожаев неоднократно сообщал о подобных инцидентах, призывая жителей экономить энергию и оставаться в безопасных местах во время атак или аварий. Иногда причиной отключений становится срабатывание автоматики на подстанциях или падение обломков БПЛА.