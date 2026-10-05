Путин рассказал о вкладе учителей в воспитание бойцов СВО
Участники специальной военной операции продолжают миссию педагогов и становятся наставниками для детей, заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения учителей в Кремле. Он подчеркнул, что ветераны СВО продолжают работу в системе образования, патриотического воспитания и других сферах.
«Нам удалось сохранить преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы. Безусловно, будем и дальше беречь и поддерживать такую преемственность. Участники специальной военной операции со своей стороны также продолжают эту миссию, становятся наставниками для школьников, подростков, молодых ребят, активно работают в системе образования, патриотического воспитания, во многих других сферах»,— сказал Владимир Путин.
5 октября Владимир Путин вручил в Кремле награды педагогам и наставникам участников специальной программы обучения кадров «Время героев».
Практический механизм вовлечения участников СВО в школы предполагает профессиональную переподготовку. В 2023 году сообщалось о создании центра, после обучения в котором ветераны должны были преподавать предмет «Основы безопасности и защиты Родины»; тогда же свыше тысячи ветеранов уже работали в школах и с детьми. Минпросвещения рассчитывало, что значительную часть преподавателей этого предмета составят участники СВО.
Программа «Время героев» решает более широкую кадровую задачу: она была запущена в 2024 году для подготовки ветеранов СВО к государственной службе, а второй поток в июне 2025 года включал 85 человек. Поэтому наставничество в данном случае связано не только с передачей школьникам личного опыта, но и с продолжением службы на гражданском поприще.