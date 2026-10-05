Путин рассказал о вкладе учителей в воспитание бойцов СВО

Участники специальной военной операции продолжают миссию педагогов и становятся наставниками для детей, заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения учителей в Кремле. Он подчеркнул, что ветераны СВО продолжают работу в системе образования, патриотического воспитания и других сферах.

«Нам удалось сохранить преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы. Безусловно, будем и дальше беречь и поддерживать такую преемственность. Участники специальной военной операции со своей стороны также продолжают эту миссию, становятся наставниками для школьников, подростков, молодых ребят, активно работают в системе образования, патриотического воспитания, во многих других сферах»,— сказал Владимир Путин.

5 октября Владимир Путин вручил в Кремле награды педагогам и наставникам участников специальной программы обучения кадров «Время героев».