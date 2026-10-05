Путин вручил награды учителям героев СВО

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды педагогам и наставникам участников специальной программы обучения кадров «Время героев». Торжественная церемония состоялась в Кремле. Глава государства поблагодарил педагогов и наставников из всех регионов России.

Среди награжденных — тренер по кикбоксингу детско-юношеской спортивной школы поселка Марковский Пермского края Василий Михайлов. Ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Елена Юсуфова и Патимат Исаева из Дагестана удостоены звания «Заслуженный учитель РФ».

«Хочу подчеркнуть: в основном это достаточно молодые люди. Те, кто родился и вырос в современной России. Они учились, воспитывались в нашей системе образования. Это говорит о том, что нам удалось сохранить преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы, где всегда большое значение имело становление личности»,— сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что избранные в Госдуму ветераны спецоперации смогут продолжить обучение, чтобы служить Родине на новом посту. Для них будет организован отдельный курс подготовки. Участники спецоперации и сами становятся наставниками для детей, работают в системе образования и патриотического воспитания, добавил Владимир Путин.