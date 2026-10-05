Бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт устроилась ведущей на Fox News

Телеканал Fox News объявил, что бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт присоединится к телеканалу в качестве эфирного комментатора. Она покинула свой пост в конце августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэролайн Левитт

Фото: Julio Cortez / AP Кэролайн Левитт

Фото: Julio Cortez / AP

С 1 ноября 29-летняя госпожа Левитт будет появляться в различных программах канала, предоставляя комментарии как для новостных, так и для аналитических передач. Руководство Fox News отметило, что опыт работы Кэролайн Левитт в Белом доме и в президентской предвыборной кампании дает «ей уникальное понимание современной политической ситуации».

Сама Кэролайн Левитт заявила, что благодарна за возможность стать официальным членом команды Fox News Media и поделиться с миллионами зрителей своим «уникальным взглядом на вещи и энергией». Она также отметила, что работа пресс-секретарем была для нее «приключением всей жизни». Причиной ухода госпожи Левитт из администрации Трампа называлось ее желание проводить больше времени с семьей.

Также сообщается, что Кэролайн Левитт ведет переговоры с издателями о книге, посвященной ее работе в Белом доме.

Екатерина Наумова