Бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт устроилась ведущей на Fox News
Телеканал Fox News объявил, что бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт присоединится к телеканалу в качестве эфирного комментатора. Она покинула свой пост в конце августа.
Кэролайн Левитт
Фото: Julio Cortez / AP
С 1 ноября 29-летняя госпожа Левитт будет появляться в различных программах канала, предоставляя комментарии как для новостных, так и для аналитических передач. Руководство Fox News отметило, что опыт работы Кэролайн Левитт в Белом доме и в президентской предвыборной кампании дает «ей уникальное понимание современной политической ситуации».
Сама Кэролайн Левитт заявила, что благодарна за возможность стать официальным членом команды Fox News Media и поделиться с миллионами зрителей своим «уникальным взглядом на вещи и энергией». Она также отметила, что работа пресс-секретарем была для нее «приключением всей жизни». Причиной ухода госпожи Левитт из администрации Трампа называлось ее желание проводить больше времени с семьей.
Также сообщается, что Кэролайн Левитт ведет переговоры с издателями о книге, посвященной ее работе в Белом доме.