США передали Эстонии 13 разведывательных БПЛА для усиления безопасности границы
США передали Эстонии 13 беспилотников Skydio X10D, предназначенных для ведения разведки, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR. Соответствующее соглашение подписали в Таллине посол США в Эстонии Роман Пипко и заместитель гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусааром.
По данным посольства США, беспилотники помогут Эстонии усилить безопасность на границе. БПЛА оснащены камерами дневного наблюдения и тепловизорами, которые позволят вести наблюдение за труднодоступными участками в любое время суток. Передачу дронов профинансировало Бюро Госдепартамента США по международным вопросам в сфере борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности, отмечает ERR.
Сегодня Financial Times со ссылкой на источники писала, что Эстония начала перебрасывать воинские подразделения ближе к границе с Россией. Эта мера связана с переходом страны к стратегии «активной обороны». По данным издания, военнослужащие перемещают к восточной границе в том числе дальнобойное вооружение.
США направили 40 млн долларов на закупку беспилотных систем и наземных станций управления для правоохранительных органов Украины, о чем стало известно в августе 2026 года. Эти средства были выделены Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) по двум контрактам, заключенным в феврале 2026 года с киевской компанией Stream Techno LLC. Закупки производились без стандартных тендерных процедур, что власти США объяснили «исключительной срочностью» поставок. С февраля 2022 года украинские силовые структуры получили от программы INL оснащение на сумму более 140 млн долларов, включая средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование, тактические комплексы и транспортные средства.
Эстония усиливает свою оборону, о чем свидетельствуют сообщения о переброске воинских подразделений к границе с Россией, в том числе дальнобойного вооружения, в рамках стратегии «активной обороны». В Нарве также строится военная база для тысячи военнослужащих. В сентябре 2026 года Эстония поднимала истребители НАТО в воздух из-за появления беспилотников в своем воздушном пространстве, а глава МИД Маргус Цахна тогда заявил, что подобные инциденты подчеркивают необходимость усиления давления на Россию. В августе глава МВД ФРГ Александр Добриндт сообщил, что страны НАТО Балтийского региона планируют создать совместную оперативную группу для борьбы с угрозами от беспилотников.