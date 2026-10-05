Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

США передали Эстонии 13 разведывательных БПЛА для усиления безопасности границы

США передали Эстонии 13 беспилотников Skydio X10D, предназначенных для ведения разведки, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR. Соответствующее соглашение подписали в Таллине посол США в Эстонии Роман Пипко и заместитель гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусааром.

По данным посольства США, беспилотники помогут Эстонии усилить безопасность на границе. БПЛА оснащены камерами дневного наблюдения и тепловизорами, которые позволят вести наблюдение за труднодоступными участками в любое время суток. Передачу дронов профинансировало Бюро Госдепартамента США по международным вопросам в сфере борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности, отмечает ERR.

Сегодня Financial Times со ссылкой на источники писала, что Эстония начала перебрасывать воинские подразделения ближе к границе с Россией. Эта мера связана с переходом страны к стратегии «активной обороны». По данным издания, военнослужащие перемещают к восточной границе в том числе дальнобойное вооружение.

Составлено ИИ-Ассистентъ

США направили 40 млн долларов на закупку беспилотных систем и наземных станций управления для правоохранительных органов Украины, о чем стало известно в августе 2026 года. Эти средства были выделены Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) по двум контрактам, заключенным в феврале 2026 года с киевской компанией Stream Techno LLC. Закупки производились без стандартных тендерных процедур, что власти США объяснили «исключительной срочностью» поставок. С февраля 2022 года украинские силовые структуры получили от программы INL оснащение на сумму более 140 млн долларов, включая средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование, тактические комплексы и транспортные средства.
Эстония усиливает свою оборону, о чем свидетельствуют сообщения о переброске воинских подразделений к границе с Россией, в том числе дальнобойного вооружения, в рамках стратегии «активной обороны». В Нарве также строится военная база для тысячи военнослужащих. В сентябре 2026 года Эстония поднимала истребители НАТО в воздух из-за появления беспилотников в своем воздушном пространстве, а глава МИД Маргус Цахна тогда заявил, что подобные инциденты подчеркивают необходимость усиления давления на Россию. В августе глава МВД ФРГ Александр Добриндт сообщил, что страны НАТО Балтийского региона планируют создать совместную оперативную группу для борьбы с угрозами от беспилотников.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд