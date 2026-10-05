На кинофестивале «Маяк» в Геленджике показали «Лето в Бадене» и «Вторую Таню»

Фильмом открытия фестиваля был внеконкурсный «Шум времени» Алексея Учителя, который сразу задал один из главных мотивов нынешнего «Маяка» — обращение в прошлое нашей страны и поиск там параллелей с сегодняшним днем.

Эту тему продолжил режиссерский дебют сценариста Антона Желнова «Лето в Бадене», основанный на одноименной документальной повести Леонида Цыпкина, опубликованной в 1982 году, и дневнике супруги Достоевского Анны Григорьевны. Цыпкин (Филипп Янковский) и стал главным героем картины. По сути, «Лето в Бадене» говорит о том же, что и «Шум времени»,— судьбе творческого, неординарного человека в эпоху духоты и спертого воздуха. Но стилистика картины, авторы которой явно вдохновлялись такими фильмами, как «Полеты во сне и наяву», «Отпуск в сентябре», «Осенний марафон», в отличие от них отдает нафталином. Особенно нарочитыми выглядят черно-белые эпизоды, хотя Филипп Янковский блестяще отыгрывает обе свои роли.

«Вторая Таня» Алисы Ерохиной — снова про переплетение судеб. Татьяна (Полина Лиске), успешная владелица риэлторской фирмы в Санкт-Петербурге, ищет спасения от одиночества и пустоты своей жизни в театральном кружке. Там готовится спектакль по блокадным дневникам, и Татьяне достается дневник ее тезки (которую играет, разумеется, та же Лиске), теряющей свою любовь в голоде и холоде 1941 года. Постепенно женщина из нашего времени растворяется в своем двойнике. Здесь режиссер использует не цвет и его отсутствие, а соотношение сторон экрана: прошлое снято в формате 4:3, современность — в широкоформатном. Этот прием выглядит таким же заезженным, как изображение блокады с помощью привычных штампов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Следите за веками».