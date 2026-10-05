Следите за веками

В Геленджике продолжается четвертый фестиваль актуального российского кино «Маяк». Программа основного конкурса открылась тремя дебютными фильмами, два из которых используют прием параллельных жизней героев из прошлого и настоящего, а тема третьего — начало новой жизни после того, как предыдущий этап закончен. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Советские» эпизоды «Лета в Бадене» пытаются воспроизвести киноэстетику позднего застоя

Фото: «K24» «Советские» эпизоды «Лета в Бадене» пытаются воспроизвести киноэстетику позднего застоя

Фото: «K24»

Фильмом открытия фестиваля был внеконкурсный «Шум времени» Алексея Учителя, который сразу задал один из главных мотивов нынешнего «Маяка» — обращение в прошлое нашей страны и поиск там параллелей с сегодняшним днем.

Эту тему продолжил режиссерский дебют сценариста Антона Желнова «Лето в Бадене», основанный на одноименной документальной повести Леонида Цыпкина, опубликованной в 1982 году, и дневнике супруги Достоевского Анны Григорьевны. Цыпкин (Филипп Янковский) и стал главным героем картины.

Профессор-эпидемиолог Леонид Борисович ведет благополучную по советским меркам жизнь, пользуясь уважением коллег и начальства. Но она оказывается под угрозой, когда его сын Миша (Павел Табаков) подает заявление на выезд из страны. Помимо шока и обиды на то, что сын с ним даже не посоветовался, Леонид испытывает острый укол разочарования в себе: ведь сам он давно смирился с тем, что его мечта — опубликовать роман о Достоевском, в котором он видит свое отражение,— осталась неисполненной.

Достоевский (тоже Янковский) и его жена (Мария Смольникова, игравшая такую же роль преданной супруги гения в «Шуме времени») предстают на экране в черно-белых сценах, разыгрываемых на сцене театра в воображении Леонида. Его собственная жизнь цветная, но все краски в ней стерты унылым единообразием застойного времени.

По сути, «Лето в Бадене» говорит о том же, что и «Шум времени»,— судьбе творческого, неординарного человека в эпоху духоты и спертого воздуха.

Но стилистика картины, авторы которой явно вдохновлялись такими фильмами, как «Полеты во сне и наяву», «Отпуск в сентябре», «Осенний марафон», в отличие от них, отдает нафталином. Особенно нарочитыми выглядят черно-белые эпизоды, хотя Филипп Янковский блестяще отыгрывает обе свои роли.

«Вторая Таня» Алисы Ерохиной — снова про переплетение судеб. Татьяна (Полина Лиске), успешная владелица риэлторской фирмы в Санкт-Петербурге, ищет спасения от одиночества и пустоты своей жизни в театральном кружке. Там готовится спектакль по блокадным дневникам, и Татьяне достается дневник ее тезки (которую играет, разумеется, та же Лиске), теряющей свою любовь в голоде и холоде 1941 года. Постепенно женщина из нашего времени растворяется в своем двойнике.

Здесь режиссер использует не цвет и его отсутствие, а соотношение сторон экрана: прошлое снято в формате 4:3, современность — в широкоформатном. Этот прием выглядит таким же заезженным, как изображение блокады с помощью привычных штампов — в фильме нет того эмоционального накала, который нужен, чтобы все эти застывшие улицы, саночки, тела в белых саванах стали такими страшными, какими они были на самом деле. А бессовестность самого сопоставления двух героинь авторы, к сожалению, даже не осознают.

Тем легче по сравнению с этим фальшивым симулякром дышится на фильме Никиты Грушина «Новый дом», хотя он тоже посвящен не самым веселым материям.

Аня (Дарья Савельева) выходит из тюрьмы после семилетней отсидки и пытается восстановить подобие нормальной жизни. Она селится в общежитии, устраивается швеей на фабрику (по иронии, шьют там полицейскую форму), ходит в группу психологической поддержки. Но, как сама признается на сессии, не знает, зачем ей вставать по утрам.

Ведущий группы Роман (Петар Зековица) предлагает ей взглянуть в лицо своему самому большому страху, и так Аня оказывается в доме престарелых с протекающими потолками и облезлыми стенами. Привести этот дом в порядок становится смыслом ее жизни, но, естественно, такие вопросы у нас не решаются на одном энтузиазме.

Фильм не лишен сценарных шероховатостей, но жизнь на экране неприглаженная, настоящая. Здесь есть и юмор (иногда довольно горький), и драма, и честность в изображении тем, которые принято называть тяжелыми,— жизнь всеми забытых стариков, адаптация заключенных, цинизм чиновников разного уровня. Дарья Савельева сыграла здесь, пожалуй, свою лучшую на сегодня роль, а фестиваль открыл еще одного режиссера, за которым будет интересно следить.