Пилоты «Формулы-1» призвали к отказу от софта, контролирующего работу двигателей

Гонщики «Формулы-1» вновь призвали владельцев серии пересмотреть моторный регламент и избавить их от ситуации, когда работой силовой установки управляет компьютер. Поводом для недовольства стали события, развернувшиеся по ходу состоявшегося в минувшее воскресенье Гран-при Бахрейна. Гонка начиналась в дождевых условиях, и оказалось, что современные машины «Формулы-1» к этому не приспособлены. Машины глохли уже на прогревочном круге, поскольку программное обеспечение двигателей неверно трактовало ситуацию. К тому же бывали уже и более опасные инциденты, связанные со сбоящим софтом: на Гран-при Азербайджана Валттери Боттас просто улетел в барьер, поскольку его машина неверно определила местоположение на трассе.

В FIA пообещали провести работу над ошибками с тем, чтобы подобное не повторялось. Гонщиков, впрочем, эти обещания не успокоили. Так, действующий чемпион мира Ландо Норрис (McLaren) потребовал полностью убрать программное обеспечение из современных силовых установок. Джордж Рассел из Mercedes поддержал соперника, назвав силовые установки «слишком сложными и капризными». А Шарль Леклер (Ferrari) отметил, что малайзийский опыт получился «пугающим». Леклер пояснил, что проблема на самом деле более серьезная, напомнив, что электроника контролирует производительность силовой установки по ходу всего круга, причем далеко не всегда правильно.

В FIA признают наличие проблемы, но отказываться от гибридной части силовых установок, точнее от их чрезмерного воздействия на мощность автомобиля, федерация пока не может.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гонщики сделали программное заявление».