КПРФ будет добиваться частичного пересмотра итогов выборов в Госдуму

КПРФ будет добиваться пересмотра результатов прошедших выборов депутатов Государственной думы «там, где для этого есть основания». Это следует из официального заявления президиума Центрального комитета партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов (в центре), первый заместитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин (слева) и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (справа)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Лидер КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов (в центре), первый заместитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин (слева) и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (справа)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

ЦК КПРФ поблагодарил сторонников за поддержку и предъявил список вопросов к власти «и ее партии — "Единой России"», оставшихся у коммунистов по итогам выборов. Вокруг Компартии, согласно заявлению, еще задолго до начала избирательной кампании была выстроена «стена лжи»: «Околовластные социологи навязывали населению взятые с потолка смехотворные цифры. Они пытались убедить, что поддержка коммунистов опустилась ниже рейтинга ЛДПР и "Новых людей"».

КПРФ перечислила кандидатов, которые перед выборами подверглись незаконным преследованиям. Среди них — Николай Бондаренко, Людмила Клюшникова, Михаил Матвеев, Олег Михайлов. Помимо этого, конкуренты, по мнению коммунистов, пустили в ход «грязные методы» электоральной борьбы «из арсенала лихих 90-х». Другой — уже традиционный пункт претензий — «черная дыра» дистанционного электронного голосования (ДЭГ), чьи результаты, согласно заявлению Компартии, невозможно «проверить на подлинность».

«КПРФ настаивает на рассмотрении по существу всех проблемных тем прошедших выборов,— заявил президиум.— Это материалы об ограничении прав кандидатов, административном давлении, препятствии в наблюдении, массовом надомном голосовании и нарушениях при подсчете голосов. Мы будем добиваться проверки выявленных фактов и пересмотра результатов там, где для этого есть основания».

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о недостоверности официальных результатов, которые его партия продемонстрировала на выборах в Дагестане и Ингушетии.

Накануне правоохранительные органы подвергли задержаниям сторонников КПРФ на согласованном митинге по случаю годовщины расстрела Белого дома 4 октября 1993 года. По данным зампреда ЦК КПРФ Дмитрия Новикова, было задержано около 60 человек, преимущественно молодежь. Акция должна была пройти под лозунгами: «Вечная память героям, павшим в борьбе за советскую Родину!», «Октябрь 1993 года – преступление без срока давности!», «Требуем закрыть Ельцин-центр!». Но на видеороликах, предшествовавших задержанию, слышно, как толпа скандировала: «Долой партию жуликов и воров!», «За Бондаренко!» и «За честные выборы!».

Степан Мельчаков