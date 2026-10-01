Согласование киновремен

3 октября в Геленджике стартует четвертый фестиваль актуального российского кино «Маяк», который продлится до 8 октября. В конкурсные программы в этом году вошло одиннадцать полнометражных и семь короткометражных картин. Вне конкурса на фестивале состоится несколько заметных премьер. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Маяк» откроется премьерой «Шума времени» Алексея Учителя — монументального байопика о Дмитрии Шостаковиче и его эпохе

Фото: PREMIER «Маяк» откроется премьерой «Шума времени» Алексея Учителя — монументального байопика о Дмитрии Шостаковиче и его эпохе

Фото: PREMIER

Фестиваль «Маяк», учрежденный в 2023 году фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм» Романа Абрамовича, уже ко второму году своего существования стал одним из самых, если не самым ожидаемым и значительным событием российской киноиндустрии. Помимо любопытной и разнообразной программы, которую каждый год удается собрать организаторам, он сформировал сообщество профессионалов со своей, отличной от других киносмотров атмосферой, а это, пожалуй, главный признак успеха любого фестиваля.

В этом году, по словам программного директора «Маяка» Стаса Тыркина, на нем «нашли себе место и новые фильмы признанных мастеров, и дерзкие дебюты, и произведения популярных жанров, и вполне радикальные высказывания».

Это, как полагает программный директор, отражает «по-настоящему актуальный» характер российского кино, «озабоченного попытками художественного осмысления сложных реалий современности в ее связи с ничуть не менее сложным историческим прошлым».

Как и в прошлом году, в основном конкурсе «Маяка» много дебютов, в этот раз больше половины — шесть. Фильмы «было не было» Тимы Анисимова и «Ваня» Клавдии Коршуновой связаны темой поисков отца. Как и они, «Малика» Натальи Уваровой — история взросления, на сей раз девочки-подростка в патриархальном исламском мире. «Новый дом» Никиты Грушина рассказывает о женщине, вышедшей на свободу после семи лет тюрьмы и решающейся на поступок, способный изменить все.

«Падает снег» — режиссерский дебют актрисы Евгении Громовой, получившей приз за лучшую женскую роль на «Маяке» в 2024 году,— развивает тему двойников и пересечений прошлого и настоящего. Тот же мотив звучит и в режиссерском дебюте сценариста Антона Желнова «Лето в Бадене», основанном на одноименном романе Леонида Цыпкина и дневниках жены великого писателя Анны Достоевской, и во «Второй Тане» Алисы Ерохиной о неожиданном переплетении жизней современной петербурженки и ее тезки из блокадного Ленинграда.

«Голем» Александра Котта тоже отсылает к военным годам. Это фильм об «уродливой любви, рожденной в аду» — между еврейкой Соней и ее спасителем и одновременно тюремщиком в 1941 году. Еще одно путешествие в прошлое — хоррор «Видеопрокат» Никиты Троценко. Его действие разворачивается в магнетические для отечественных кинематографистов 1990-е, где двое подростков пытаются разгадать тайну мистической видеокассеты.

Самым эстетически радикальным фильмом конкурса Стас Тыркин называет «Мороз» Семена Серзина о двух товарищах, зависших между жизнью и смертью в зимнем лесу в компании трупа третьего друга.

А успешный ресторатор Марк, герой картины «Вся эта любовь» Геннадия Островского и Виктории Мокеровой, завис, выбирая между мимолетными удовольствиями и чувством, которое случается раз в жизни.

Конкурс короткометражного кино, которое отбирает киновед Андрей Щиголев, проводится на «Маяке» в третий раз. В него вошли ленты «Горизонт, прожектор, яблоко, пепел, кочегар» Кирилла Верхозина, «Город сов» Жени Казанкиной, «Двойник» Михаила Шприца, Алеши Климова и Мити Кокорина, «Достопримечательность» Солтана Сунгатуллина, «Друзья детства» Нины Воловой, «Завтра» Ильдара Шаякберова и «Катя» Тимофея Пожиткова.

Откроется «Маяк» картиной Алексея Учителя «Шум времени» о Дмитрии Шостаковиче. Также участники и гости «Маяка» первыми в России увидят «Фьорд» Кристиана Мунджиу — фильм-победитель Каннского фестиваля этого года — и документальную ленту Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова».

В прошлом году в программу «Маяка» впервые был включен сериал — соименный фестивалю «Маяк» Или Малаховой. В этом году с двумя первыми эпизодами сериала «Шик» сюда вернется Соня Райзман, получившая год назад приз «Маяка» за лучшую режиссуру. А отдельной жемчужиной программы станет показ эпизода «1812 год» эпопеи Сергея Бондарчука «Война и мир». Ведь Отечественная война 1812 года сейчас привлекает такое внимание кинематографистов, что произведению о ней самое место на фестивале актуального кино.