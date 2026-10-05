Глава Минпросвещения пообещал создать нейросеть для образования
Министерство просвещения России реализует предложение по созданию нейросети в области образования, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Технологию предложил ввести преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов. Его идею поддержал президент России Владимир Путин.
«Владимир Владимирович, мы обязательно реализуем предложение Алексея Сергеевича (Морозова.—“Ъ”) и с учетом тех рисков, о которых вы сказали, не допустим, чтобы было упрощение образования»,— сказал господин Кравцов.
Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с лауреатами всероссийских педагогических конкурсов. По поводу использования искусственного интеллекта (ИИ), он отметил, что технология не должна снизить качество подготовки детей. Президент подчеркнул, что ребенок должен тренировать свои способности и быть заинтересован в решении задач. Нейросеть могла бы помочь преподавателям ориентироваться в многообразии программ и учебников, пояснил глава государства.
Практический смысл образовательной нейросети — помогать выстраивать обучение, не подменяя самостоятельную работу ученика готовыми решениями. ИИ-тьюторы разбирают темы и задачи по шагам, задают наводящие вопросы, а персонализация позволяет ученику заниматься в собственном темпе и уделять больше внимания слабым местам.
Ограничение связано с тем, что при передаче ИИ всех учебных задач возникают риски для академической честности: почти половина опрошенных преподавателей высказывала такую обеспокоенность. Нейросети также могут мгновенно решать типовые примеры, из-за чего домашняя работа и традиционные формы проверки знаний теряют эффективность.
Для массового использования такой технологии педагогам необходимо хорошо владеть ею и понимать, какие задачи с ее помощью решать. Иначе система, призванная ориентировать учителя в учебных материалах, не обеспечит сама по себе ни качества подготовки, ни сохранения самостоятельной работы учащихся.