Глава Минпросвещения пообещал создать нейросеть для образования

Министерство просвещения России реализует предложение по созданию нейросети в области образования, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Технологию предложил ввести преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов. Его идею поддержал президент России Владимир Путин.

«Владимир Владимирович, мы обязательно реализуем предложение Алексея Сергеевича (Морозова.—“Ъ”) и с учетом тех рисков, о которых вы сказали, не допустим, чтобы было упрощение образования»,— сказал господин Кравцов.

Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с лауреатами всероссийских педагогических конкурсов. По поводу использования искусственного интеллекта (ИИ), он отметил, что технология не должна снизить качество подготовки детей. Президент подчеркнул, что ребенок должен тренировать свои способности и быть заинтересован в решении задач. Нейросеть могла бы помочь преподавателям ориентироваться в многообразии программ и учебников, пояснил глава государства.