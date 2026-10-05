«Русал» оспорил в суде предупреждение ФАС из-за цен на алюминий

Составлено ИИ-Ассистентъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 15 июля 2026 года возбудила дело против «Русала» по признакам навязывания невыгодных условий российским переработчикам, а также неисполнения предупреждения о корректировке цен на алюминий, выданного в марте. ФАС требовала от «Русала» исключить из договоров положения, по которым цены для российских потребителей превышали экспортные, так как компания учитывала европейскую премию, хотя поставки из России в основном идут в Азию, где цены ниже.

В сентябре 2026 года «Русал» представил новую формулу расчета стоимости алюминия на внутреннем рынке, которая будет базироваться на котировках Лондонской биржи металлов (LME) и Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) с учетом премий для Европы, Азии и Америки. По прогнозам компании, это обеспечит уменьшение стоимости алюминия в России на $40–100 за тонну. Однако ФАС заявила, что новая формула не согласовывалась с ведомством, и обсуждение будет продолжено.

В конце июня 2026 года «Русал» подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании недействительным предупреждения ФАС, после того как дважды ходатайствовал о продлении срока его исполнения, но так и не выполнил требования. Эксперты считают, что обжалование предупреждения не блокирует возбуждение дела, а сам иск может быть способом выиграть время и создать правовое поле для урегулирования.