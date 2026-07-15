«Русал» оспаривает в суде требование ФАС изменить условия поставки алюминия

Группа «Русал» (MOEX: RUAL) оспаривает в суде предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о необходимости изменить условия поставки алюминия. Об этом сообщил ТАСС представитель компании.

«Считаем требование к новой сбытовой политике противоречащим закону "О конкуренции", так как предложенная формула цены предполагает сегрегацию потребителей на разные группы с разным уровнем цен»,— сказал собеседник агентства.

Сегодня ФАС возбудила дело против «Русала». Причиной стало неисполнение предупреждения о корректировке цен на алюминий, которое ведомство выдало компании в марте. В ведомстве уточнили, что речь шла об исключении из договоров на поставку алюминия положений, из-за которых цены для российских потребителей превышали экспортные. В конце июня Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Русала» к ФАС.

Что может грозить «Русалу» из-за претензий ФАС — в материале «Ъ» «Требования оформились в дело».