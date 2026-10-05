Умные устройства пройдут паспортный контроль

Гаджеты для умного дома придется регистрировать. По крайней мере, такое требование есть в законопроекте «Антифрод 3.0». Речь идет об устройствах с мобильной связью — умных счетчиках, сигнализациях, датчиках, камерах с SIM-картами, платежных терминалах и другом оборудовании, которое передает данные без участия человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Согласно документу, информацию о таких гаджетах планируют вносить в Единую систему идентификации и аутентификации. В ней будут храниться номера SIM-карт, адреса владельцев или места установки устройств. Для гаджетов с eSIM также потребуется указывать IMEI — уникальный номер мобильного устройства. В Минцифры считают, что новая система поможет бороться с мошенниками. Сейчас SIM-карты для умных устройств могут использовать для массовых обзвонов и рассылок.

На эту проблему обращала внимание и Ассоциация компаний связи. Однако регистрация таких симок может стать сложным процессом, говорит исполнительный директор объединения Ярослав Дубовиков:

«Еще в конце июня мы говорили, что многие операторы связи используют установленный механизм в № 533-ФЗ по регистрации SIM-карт, где предусмотрено два способа подтверждения конечного пользователя: либо через "Госуслуги", либо с помощью M2M SIM-карт. И во многих случаях агентские продажи, которые реализуют операторы связи, в последнее время начали использовать регистрацию, для которой не требуется паспортных данных.

Поскольку данная история стала уже массовой, и контролирующие органы фиксируют большое количество мошеннических схем с использованием M2M SIM-карт, мы решили обратить на это внимание и, собственно говоря, ввести дополнительное регулирование. Помимо использования в мошеннических схемах, M2M SIM-карты действительно стоят в большом числе умных устройств: в автосигнализациях, умных домах, различного рода системах учета потребления. Также огромное количество компаний использует эти SIM-карты в своей хозяйственной деятельности. Те механизмы, которые предлагаются на сегодняшний день, приведут к урегулированию и пресечению незаконного использования.

В то же время здесь важно соблюсти баланс интересов бизнеса и конечных граждан по регулированию.

На самом деле все это очень сильно усложнит эксплуатацию, ремонт. Если каждая замена такого устройства будет требовать согласования с мобильным оператором для замены IMEI-кода. По сути дела, это может иметь определенные последствия по качеству предоставления тех или иных услуг, где бизнес использует эти SIM-карты в качестве технологической платформы. Мы же предлагали вариант более легкой модернизации, в частности невозможности совершения голосовых вызовов».

По мнению экспертов в отрасли, новые правила могут создать сложности и для производителей. Сейчас они часто оформляют SIM-карты умных устройств на свои компании, а после продажи не всегда знают, где окажется конкретный гаджет. Если закон примут, номера, возможно, придется регистрировать уже на конечных пользователей, что приведет к дополнительным техническим и юридическим процедурам. Чтобы таких проблем не возникало, необходимо удобное регулирование, говорит независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин:

«Нормы "Антифрода" раз за разом последовательно призваны ужесточать оборот в том числе SIM-карт, которые, к сожалению, используются мошенниками. В случае с SIM-картами, которые мы покупаем в салоне сотовой связи или которые нам приносит курьер, регуляция достаточно понятна. А M2M SIM-карты — до сих пор определенного рода "серая зона". Контроль оборота таких карт более расслабленный, чем обычных. Проблема эта определенно есть.

Основная сложность состоит в отсутствии пояснений: как и другие нормы, "Антифрод 3.0" пока не очень понятно, как исполнять.

Появится практика правоприменения, и уже можно будет говорить, какие конкретно есть сложности. Я надеюсь, по крайней мере, что обратная связь будет оперативно собираться. И вообще вся история с регуляцией — это палка о двух концах. Здесь необходим не только механизм контроля и принуждения в виде штрафов, но и простой, удобный для обывателя, для всех участников процесса способ соблюдения этого закона».

В рамках законопроекта «Антифрод 3.0» обсуждается множество мер по борьбе с мошенничеством. Среди них — запрет на предоплаченные и оформленные на другого человека SIM-карты, усиление контроля за их продажей, а также создание черного списка дропперов. Кроме того, продавать номера смогут только официальные партнеры операторов, а серых посредников отрежут от рынка. Предполагается, что меры вступят в силу 1 марта.

Астон О'Салливан