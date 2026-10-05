Два человека погибли при атаке БПЛА на сухогруз у берегов Румынии
Два человека погибли при пожаре на сухогрузе в Черном море, который начался после удара беспилотника по судну. Другие 11 членов экипажа спасены. Об этом сообщила пресс-служба МВД Румынии.
Сегодня под удар БПЛА попал сухогруз, шедший под флагом Сент-Китс и Невис из порта Измаил в Одесской области в итальянскую Равенну. По данным румынского портала hotnews.ro, судно было атаковано неподалеку от нефтяной платформы Pescarus, принадлежащей Petrom. В МВД Румынии уточнили, что инцидент произошел в 30 морских милях (около 55 км) к югу от румынского города Сфынтул-Георге.
Для спасательной операции привлекали вертолет и лодки береговой охраны. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Количество членов экипажа, которые получили ранения, в пресс-релизе не уточняется. По информации hotnews.ro, троих раненых моряков эвакуировали вертолетом. Восемь других членов экипажа не пострадали.
Присутствие беспилотников в акваториях, включая территориальные воды, создает риски для судоходства, экипажей и окружающей среды. Например, в Греции наличие беспилотников в территориальных водах связывали с угрозой судоходству, возможной гибелью мирных жителей и ущербом для экологии.
В ответ на угрозы судоходству в Черном море, румынские ВМС в декабре 2025 года уничтожали объекты, представляющие опасность. Кроме того, после атак на маршруты в районах военных действий или нестабильной обстановки МИД Азербайджана призывал граждан воздерживаться от работы на транспортных средствах, включая суда, следующих по таким направлениям.