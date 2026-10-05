Министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала, кто в России ест больше белка
Молодое поколение россиян (подростки и люди до 30–35 лет) — это «белковоедящие» люди. Они следят за тем, чтобы их еда содержала больше белка. Об этом на проходящем в Геленджике форуме «Биопром» заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
Оксана Лут
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
По ее словам, за прошлый год потребление молочных продуктов с высоким содержанием белка увеличилось вдвое. Растет спрос и на безлактозные продукты. Производители начинают под это перестраиваться, добавила министр.
В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян быть внимательными в подборе рациона и осторожнее относиться к витаминам. «Когда в ежедневный рацион добавляются те или иные дополнительные продукты, вещества, витамины — это может принести как пользу, так и вред»,— заявил господин Мурашко.
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Высокобелковые продукты становятся частью обычного рациона, а не только спортивного питания: их выбирают как удобный способ добрать белок за завтраком, во время перекуса, после тренировки или в рабочий день. Поэтому спрос сосредоточен на привычных форматах — молочных и кисломолочных продуктах, протеиновых напитках, батончиках и других удобных перекусах.
Расширение такого ассортимента требует от производителей не просто изменить рецептуру. В обогащенной молочной продукции используются концентраты и изоляты белка, что делает производство технически сложнее и повышает себестоимость; сами продукты относятся к категории с высокой добавленной стоимостью.