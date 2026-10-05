Министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала, кто в России ест больше белка

Молодое поколение россиян (подростки и люди до 30–35 лет) — это «белковоедящие» люди. Они следят за тем, чтобы их еда содержала больше белка. Об этом на проходящем в Геленджике форуме «Биопром» заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Лут

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Оксана Лут

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По ее словам, за прошлый год потребление молочных продуктов с высоким содержанием белка увеличилось вдвое. Растет спрос и на безлактозные продукты. Производители начинают под это перестраиваться, добавила министр.

В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян быть внимательными в подборе рациона и осторожнее относиться к витаминам. «Когда в ежедневный рацион добавляются те или иные дополнительные продукты, вещества, витамины — это может принести как пользу, так и вред»,— заявил господин Мурашко.

Как препараты для похудения влияют на рынок протеина — в материале «Ударная доза белка».

Виктория Колганова, Геленджик