В России скоро появится вакцина от аллергии на амброзию
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, какие новые вакцины разрабатываются в России. По ее словам, вакцина от аллергии на амброзию может быть выпущена на рынок вслед за вакциной от аллергии на березу.
Вероника Скворцова
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Сейчас уже на подходе вторая вакцина — против аллергии на амброзию»,— сказала госпожа Скворцова в ходе выступления на форуме «Биопром», проходящем в Геленджике. В России также разрабатываются вакцины против менингококковой инфекции, от лихорадки денге и персонализированные вакцины от рака, рассказала глава ФМБА.
Первую российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы зарегистрировали на прошлой неделе. Эту разработку ФМБА вместе с Венским медуниверситетом впервые анонсировало еще в 2021 году. Перед следующим сезоном пыления ею планируют привить до 60 тыс. пациентов.
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Для уже зарегистрированного препарата против аллергии на пыльцу березы используют рекомбинантную технологию: вместо природного аллергена в вакцину включены его гипоаллергенные фрагменты. Препарат вводят под кожу пять раз с интервалом в четыре недели, эффективной признана доза 80 мкг.
В клинических испытаниях эта доза снизила симптомы аллергии и потребность в лекарствах на 24% по сравнению с плацебо. Перед выводом нового лекарственного препарата в гражданский оборот необходимо пройти четыре этапа клинических исследований; первый, на котором проверяют механизм действия, занимает от двух месяцев до года.