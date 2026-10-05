В России скоро появится вакцина от аллергии на амброзию

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, какие новые вакцины разрабатываются в России. По ее словам, вакцина от аллергии на амброзию может быть выпущена на рынок вслед за вакциной от аллергии на березу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Скворцова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Вероника Скворцова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Сейчас уже на подходе вторая вакцина — против аллергии на амброзию»,— сказала госпожа Скворцова в ходе выступления на форуме «Биопром», проходящем в Геленджике. В России также разрабатываются вакцины против менингококковой инфекции, от лихорадки денге и персонализированные вакцины от рака, рассказала глава ФМБА.

Первую российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы зарегистрировали на прошлой неделе. Эту разработку ФМБА вместе с Венским медуниверситетом впервые анонсировало еще в 2021 году. Перед следующим сезоном пыления ею планируют привить до 60 тыс. пациентов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Береза больше не угроза»

Виктория Колганова, Геленджик