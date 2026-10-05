Топ-менеджеры Anthropic, OpenAI и Google выступят на слушаниях по рискам ИИ

Представители Anthropic, OpenAI, Google и Meta (признана экстремистской и запрещена в России) дадут показания под присягой на слушаниях в Городском совете Нью-Йорка о потенциальных опасностях ИИ. Об этом сообщает CNBC.

Слушания начнутся сегодня в 11 утра (18:00 мск). Компании, как сообщается, должны будут объяснить угрозы, связанные с ИИ, и высказаться о возможных законодательных мерах их предотвращения.

Anthropic представит Логан Грэм, глава передовой группы Frontier Red Team, OpenAI — Морган Дуайер, руководитель отдела разработки политики и операций, Google — директор по политике в области ИИ и новых технологий Элис Френд, также выступит директор Meta (признана экстремистской и запрещена в России) по законодательству в области ИИ Шейн Кэхилл. Власти Нью-Йорка вызвали на совещание представителей SpaceX, однако компания пока не дала ответа.

В последнее время тема безопасности ИИ активно обсуждается из-за предупреждений исследователей и инцидентов с выходом нейросетей из-под контроля.

Подробнее о проблемах безопасности ИИ — в материале «ИИ немедленно выпал»

Екатерина Наумова