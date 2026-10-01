ИИ-агенты пытались взломать правительственные сайты США и Канады

Неизвестные ИИ-агенты совершили попытку взлома некоторых правительственных ресурсов США и Канады. Об этом сообщила исследовательская компания Transluce. Как следует из доклада, эксперты зафиксировали по меньшей мере две неудачные попытки взлома: «одна была направлена против системы сбора данных о соблюдении гражданских прав Министерства образования США, а другая — против канадского федерального ведомства "Библиотека и архив Канады"».

Transluce пишет, что эти попытки были связаны с другими «агрессивными методами» злоумышленников в отношении правительственных веб-сайтов США. Объектами такой активности стали сайты Белого дома, военного министерства, Минюста и Минторга, центров по контролю и профилактике заболеваний и Комиссии по ценным бумагам и биржам, ведомств штатов Калифорния, Мэриленд, Иллинойс, Техас и Нью-Йорк.

Исследователи отмечают, что во время этих попыток использовались тактические приемы, «характерные для ранее зафиксированной активности агентов, которую мы связывали с OpenAI». Однако Transluce подчеркнула, что не может с уверенностью приписать эти действия OpenAI.

В OpenAI заявили, что им «известно о сообщениях, согласно которым ИИ-модели пытались получить доступ к общедоступной информации на правительственных сайтах Канады». Представитель компании сообщил, что она изучает полученную информацию и уже предоставила предварительные разъяснения канадским должностным лицам, проводящим проверку.

Евгений Хвостик