Силуанов спрогнозировал рост доходов россиян на 1,4% в следующем году

Министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал рост реальных доходов россиян в 2027 году на 1,4%. В последующие два года реальные доходы населения будут расти в среднем на 2,5% в год. Об этом он заявил на парламентских слушаниях в Совете федерации.

Рост благосостояния российских граждан господин Силуанов связал со снижением влияния бюджета на денежное предложение, развитием частного кредитования и «выходом экономики на траекторию роста». «Это важно для поддержания макроэкономической стабильности, снижения инфляции, снижения процентных ставок и роста благосостояния граждан», — сказал министр (цитата по ТАСС).

В 2027 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 28 935 руб., прожиточный минимум составит 20 227 руб. Пенсии в том же году проиндексируют дважды: на 6,8% с 1 февраля и дополнительно на 3,3% для страховой части — с 1 апреля.