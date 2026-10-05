Силуанов спрогнозировал рост доходов россиян на 1,4% в следующем году
Глава Минфина Силуанов: реальные доходы россиян в 2027 году вырастут на 1,4%
Министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал рост реальных доходов россиян в 2027 году на 1,4%. В последующие два года реальные доходы населения будут расти в среднем на 2,5% в год. Об этом он заявил на парламентских слушаниях в Совете федерации.
Рост благосостояния российских граждан господин Силуанов связал со снижением влияния бюджета на денежное предложение, развитием частного кредитования и «выходом экономики на траекторию роста». «Это важно для поддержания макроэкономической стабильности, снижения инфляции, снижения процентных ставок и роста благосостояния граждан», — сказал министр (цитата по ТАСС).
В 2027 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 28 935 руб., прожиточный минимум составит 20 227 руб. Пенсии в том же году проиндексируют дважды: на 6,8% с 1 февраля и дополнительно на 3,3% для страховой части — с 1 апреля.
Логика прогноза строится на том, что сокращение бюджетного дефицита должно ослабить инфляционное давление и создать Банку России возможность смягчать денежно-кредитную политику. Более низкая инфляция и снижение стоимости кредитования формируют условия для роста реальных доходов, поскольку номинальное увеличение доходов меньше обесценивается ростом цен.
Главное ограничение связано со стоимостью финансирования дефицита: высокая доходность заимствований переносит бюджетную проблему в будущее. В апреле 2025 года пересмотр бюджетных параметров показал уязвимость этой схемы — из-за падения цен на нефть и укрепления рубля прогноз доходов федерального бюджета был снижен, а ожидаемый дефицит увеличен с 0,5% до 1,7% ВВП.