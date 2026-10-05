Валдайские сигналы для победы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Суслов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Дмитрий Суслов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии Валдайской конференции было, как всегда, фундаментальным и актуальным. Одно из важнейших его заявлений касалось рисков эскалации: «Момент, когда ничего уже нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех». Оно тесно перекликается с его же словами о том, что многие действия европейских стран НАТО в отношении России (учения с отработкой военных ударов по РФ, захваты наших гражданских судов, риторика о якобы неизбежности войны с Россией и практическая подготовка к ней) являются эскалацией и что, если произойдет прямое военное столкновение России и НАТО, «неизбежно и немедленно» появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это серьезное предостережение западным глобалистским элитам, которые вплотную подошли к прямому военному столкновению с Россией, крайне необходимое в этих обстоятельствах усиление ядерного сдерживания.

Интенсивность конфронтации со стороны Запада и риск прямого военного столкновения России и НАТО, которые сегодня максимальны с худших моментов холодной войны, связаны с тремя причинами на глобальном, европейском и украинском уровнях, и о каждой из них тоже говорил президент.

На глобальном уровне Запад сопротивляется формированию многополярного мира и пытается сохранить или восстановить доминирующее положение за счет ослабления или разрушения ключевых евразийских соперников. Отсюда стремление «доразвалить российскую империю», втягивание России в войну на Украине и попытка нанести ей с помощью этой войны стратегическое поражение. Отсюда же агрессия США против Ирана. Пока стойкость России и Ирана и формирование феномена незаинтересованного в реставрации западной гегемонии Мирового большинства обрекли эти агрессии на провал, и формирование многополярного мира лишь ускорилось. Но то, что подобные попытки будут предприниматься еще, не вызывает сомнений. И каждая из них может спровоцировать глобальный конфликт.

На европейском уровне имеет место попытка теряющих поддержку традиционных элит сохранять власть и превращать Евросоюз в военный блок за счет конфронтации с Россией и подготовки к войне с ней. Экономическая и миграционная ситуация в ключевых европейских странах неутешительна. Модель развития, основывавшаяся на безопасности от США, дешевых энергоносителях от России и доступе к рынку Китая разрушена. Рейтинги нынешних руководителей ключевых европейских стран и традиционных партий бьют антирекорды. Наибольшую популярность приобретают внесистемные силы правого и левого толка.

На этом фоне раздувание образа России как врага и обвинение внутриполитических соперников в пророссийских настроениях становятся важнейшим инструментом борьбы за власть.

В условиях же кризиса модели развития и ломки традиционных трансатлантических отношений, все больших сомнений в надежности гарантий безопасности со стороны США выход традиционные элиты видят в «военном кейнсианстве» и выстраивании Евросоюза как военного блока с меньшей самостоятельностью стран-членов. Обоснование этого тоже требует нагнетание антироссийской истерии.

Наконец, на украинском уровне сложилась наиболее критическая для киевского режима ситуация с весны 2022 года В ответ на развязанную Киевом при поддержке и участии западных патронов кампанию дальнобойных ударов по российским гражданским объектам с целью принудить ее к заморозке конфликта Россия резко нарастила удары по наиболее чувствительным отраслям украинской экономики и по Киеву. Это совпало с массовым производством в России реактивных беспилотников «Герань-4» и «Герань-5», эффективно противодействовать которым ВСУ пока не в состоянии, дешевых крылатых ракет «Бандероль» при дальнейшем наращивании производства баллистических ракет, а также с исчерпанием у Киева запаса американских систем ПВО «Пэтриот» — единственных, способных перехватывать российскую баллистику.

Как результат — остановка украинской металлургической промышленности и судоходства через ее черноморские порты, непрекращающиеся воздушные тревоги в Киеве и других крупных городах с тяжелыми последствиями для экономики, перспектива транспортного коллапса в результате российских ударов по мостам, локомотивам и депо, а также угроза краха энергетической системы зимой. На этом фоне растет дефицит военного и невоенного бюджета Украины, причем в таких объемах, что у европейских стран нет средств для сведения дебета с кредитом, кроме как путем конфискации замороженных в «Евроклир» российских активов, против чего по-прежнему вполне резонно возражают Бельгия и ряд других стран ЕС.

В этих условиях есть три способа предотвращения коллапса Украины этой зимой.

Первый — принять российские условия прекращения огня и перехода к переговорам об окончательном урегулировании, которые пока остаются неизменными с прошлогоднего саммита в Анкоридже, даже несмотря на дальнейшее смещение баланса сил в пользу России. Для киевского режима и стоящей за ним европейской партии войны это равноценно поражению.

Второй — убедить Москву отказаться от ударов по самым чувствительным отраслям экономики Украины: энергетике и портовой инфраструктуре. Именно поэтому с подачи Запада, как сказал Владимир Путин на «Валдае», «из каждого утюга» в адрес России раздаются призывы пойти на энергетическую и черноморскую частичные «деэскалации». Их цель — дать киевскому режиму возможность пережить зиму, время для разработки и массового производства реактивных дронов-перехватчиков, способных сбивать реактивные «Герани», время для производства украино-европейских баллистических ракет и тем самым создать условия для продолжения войны с новой силой. Понимая все это, Владимир Путин уже дал там же, на Валдае, недвусмысленный ответ «нет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и модератор Федор Лукьянов на заседании Валдайского клуба

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Владимир Путин и модератор Федор Лукьянов на заседании Валдайского клуба

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Тем самым единственным становится третий путь спасения киевского режима: эскалация вплоть до непосредственной угрозы прямого военного столкновения России и НАТО. Предполагается, что в этом случае обе стороны просто остановятся, и Москва согласится на «заморозку» на Украине как более приемлемую альтернативу Третьей мировой войне. Данный сценарий не обязательно должен начаться с неожиданного массированного авиа- и ракетного удара НАТО по территории России. Более вероятны эскалация внешне руками Украины, но на деле с непосредственном участии европейских стран (наращивание ударов вглубь России западными ракетами и дронами с украинской территории), более агрессивная кампания по захвату российских гражданских судов, наращивание террористической деятельности западных спецслужб на территории России (подрывы объектов, саботаж и т. д.). Все это может привести к прямым ударам России и европейских стран по территории друг друга.

В этих условиях заявление Владимира Путина о том, что Россия не хочет подобной эскалации, но готова к ней и применит в случае прямого военного столкновение с НАТО «все имеющиеся средства», в том числе ядерные, где она обладает серьезными преимуществами,— это необходимое сдерживание и единственный способ сорвать попытки лишить нас победы за счет угрозы эскалации.

Принципиально важно, что одновременно с усилением ядерного сдерживания Владимир Путин подчеркнул в валдайском выступлении готовность России к восстановлению диалога и даже налаживанию сотрудничества и с США, и с европейскими странами «без предварительных условий». Тем самым был послан сигнал о том, что после победы на Украине Россия намерена не нападать на страны ЕС НАТО, как ложно утверждают их нынешние руководители по внутриполитическим причинам и для обоснования все новых расходов по поддержанию киевского режима на плаву, а, напротив, стремится выстраивать с ними прагматические добрососедские отношения.

Но вероятность того, что на Западе будут к этому готовы, не гарантирована.

Более того, вероятная победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США временно усилит антироссийскую партию войны — традиционные глобалистские элиты. В Европе нынешние элиты продолжат раздувать антироссийскую истерию и после завершения войны на Украине. В этих условиях огромное значение имеют Валдайские заявления Владимира Путина о БРИКС как «прообразе строительства будущего миропорядка» и о дальнейшем развитии Большого евразийского партнерства, включая разработку Евразийской хартии многополярности и многообразия в XXI веке. И то и другое — это обустройство глобального управления и нашего «большого евразийского дома» в интересах нашего развития и безопасности и интересах развития и безопасности наших партнеров. Причем не обязательно против Запада, а скорее без него — пока сам он к конструктивному участию в формировании справедливого многополярного мира не готов.

Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики», старший преподаватель департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике