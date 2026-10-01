Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он назвал нелепым предложение прекратить удары по судам Украины в обмен на остановку атак ВСУ на российские НПЗ, отверг заявления о том, что РФ национализирует европейские предприятия, и призвал не переохладить экономику России. Главные заявления главы государства — в подборке «Ъ».

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Отношения с Западом В НАТО плевать хотели на обещание не расширять альянс на восток.

Силы, которые стремились бороться с Россией до конца, взяли верх на Западе после распада СССР.

Распад СССР нарушил баланс сил в мире, и Запад решил делать правила в мире под себя.

Запад клеймил позором террористов во всем мире, а на Кавказе их не замечал, делал вид, что не знает об этом.

С атаки НАТО на Югославию началась «безнаказанность и вседозволенность» Запада.

Ельцин пытался договориться с Западом по Югославии, просил учитывать чаяния народа, но они ни фига не слушали, делали как хотели.

Политическое руководство Европы подтаскивает своих граждан к опасной черте конфронтации с Россией.

Не жалею о попытках в 2000-е годы выстроить отношения с Западом, хотя затем стало понятно, что «нас там не ждут».

Россия не стремится к развалу Евросоюза. Европу не надо разваливать, они сами развалятся из-за проблем в экономике.

Все больше проблем появляется в экономиках Европы, снижается уровень жизни, увеличивается количество безработных.

Для диалога России и Евросоюза со стороны Брюсселя не должно быть никаких предварительных условий.

Новый железный занавес пытается повесить не Россия, а Запад.

Россия не собирается ни на кого нападать «ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году».

В письме МИД РФ про защиту Калининградской области не сказано про ядерное оружие, сказано про применение Россией всех средств.

ЕС, оправдывая свою агрессию, наверняка выдернет из контекста и будет эксплуатировать тезисы о том, что РФ якобы угрожает ему ядерным оружием.

Если на нас нападут, мы будем вынуждены отвечать, и граждане ЕС должны это понимать.

Я не говорю, что завтра мы ударим по территории тех стран, которые поставляют оружие для Украины, но эта ситуация представляет угрозу для нас.

Военная разведка РФ внимательно следит за тем, откуда могут исходить потенциальные угрозы.

Украина Бывший президент Украины Виктор Янукович был за вступление страны в Евросоюз, но против вступления в НАТО, и его отстранили от власти.

Спрашивал коллег в Европе о причинах госпереворота на Украине и слышал в ответ «так получилось».

Никто на Западе не хочет признавать, почему на самом деле конфликт на Украине перешел в горячую фазу.

Граждане Украины могли иметь все основания говорить, что Янукович не должен быть президентом, и он согласился на новые выборы.

Озабоченность России вызывают не поставки вооружений Украине, а вовлечение западных стран в боевые действия, в том числе в удары вглубь РФ. Нанесение таких ударов невозможно без содействия Запада.

Украина не может существовать самостоятельно, управляется извне и утрачивает государственность.

Россия в ответ на удары по своим гражданским целям начала наносить удары по целям на Украине.

Происходящие на Украине события — это агрессия коллективного Запада, но руками киевского режима.

Ситуация на линии боевого соприкосновения развивается активно, за последние месяцы поставлен под контроль 1301 км территорий.

Темп движения ВС РФ нарастает, но хотелось бы прекратить конфликт при помощи мирных переговоров.

Нейтральный статус Украины остается целью России.

Оставшиеся 11% ДНР Россия вернет гораздо раньше, чем думает Киев, но зачем их вообще удерживать, если возврат этой территории России неизбежен. В конфликте на Украине дело не в территориях, а в людях.

Украина постоянно разворовывает деньги своих спонсоров.

Европе нужно прекратить обвинять Россию в том, что она не хочет мирных переговоров по Украине.

Мы готовы к началу переговоров по урегулированию на Украине и завершению их как можно быстрее, но на условиях, которые приемлемы и для РФ.

Россия выступает за свободу морского судоходства, против ограничений. Придумывать новые правила здесь не нужно, нужно соблюдать существующие.

Мы будем действовать зеркально в случае попыток захвата российских судов, причем в тех регионах Мирового океана, где нам выгодно.

Россия ничьи суда не захватывает, и противникам РФ нужно остановиться.

Киев наносил удары по перевозящим мирные грузы судам, повредил выше 100 судов за кампанию. Россия в Черном море наносила удары по военным судам и почти никогда не ошибалась.

В результате ударов Украины по НПЗ РФ потеряно порядка 1% ВВП России.

России хватает дизельного топлива, но на мировые рынки оно не попадет из-за санкций.

Удары ВСУ по российским НПЗ нанесли вред, но после ответных ударов РФ у Украины теперь нет сталелитейной отрасли.

Предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку ударов по российским НПЗ нелепо.

Война с Ираном Россия надеется, что Ормузский пролив будет открыт, а санкции с Ирана — сняты.

Россия против любой агрессии и выступает за решение всех вопросов мирным путем.

Предложение Москвы о вывозе иранского обогащенного урана в Россию остается на столе.

Мы готовы к работе, которая разрядит обстановку вокруг Ирана.

Тегеран предлагал создать совместное предприятие с РФ для размещения ядерного топлива на территории Ирана.

Трамп и США С Трампом сложились добрые многолетние отношения. Благодарен Трампу за его усилия по урегулированию на Украине.

Россия благодарна Мелании Трамп за работу в гуманитарной сфере в рамках украинского конфликта.

Не Россия вышла из договоров, сдерживающих гонку вооружений, это сделали США под разными предлогами. Россия не против возобновления диалога по теме стратегической стабильности.

США стремятся к прекращению конфликта на Украине, в то время как многие в Европе стали «застрельщиками агрессивного поведения» в отношении РФ.

Экономика Экономику России нужно не переохладить. Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы справиться с инфляцией.

Инфляция в России замедлилась вдвое, что является позитивным результатом политики ЦБ.

Госдолг России составляет всего 17% ВВП.

Дефицит бюджета в следующем году будет 2% ВВП.

Экономика и финансовая система России демонстрируют устойчивость. Россия проходит сложности в экономике, мы их пройдем.

Внешнее управление Россия, вводя внешнее управление в предприятиях, ничего ни у кого не крадет и не национализирует.

Россия введением внешнего управления в «Нестле» никого не наказывает, отвечает на действия, которые совершаются против нее.

В ряде европейских стран отторгли предприятия российских компаний, в том числе Газпрома, Роснефти и Лукойла.

Западные собственники получат обратно предприятия в РФ, где введено временное управление, при благоприятном сценарии.

Выборы в Госдуму В ходе избирательной кампании из-за ударов Украины погибли 6 членов избирательных комиссий.

Украина сама не проводит выборы и попыталась сорвать выборы в Госдуму в России.

Вступительная речь Путина на пленарном заседании клуба «Валдай» Читать далее Российские граждане выстраивались в очереди, чтобы принять участие в выборах в Госдуму, несмотря на украинские угрозы.

Россия готова была хоть 21 сентября, сразу после выборов, возобновить переговоры по Украине, но Киев нанес удары в ходе голосования.

Эрдни Кагалтынов