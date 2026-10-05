Липецкого общественника внесли в базу украинского экстремистского сайта

Персональные данные общественного деятеля и журналиста из Липецка Дмитрия Красичкова внесли в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским ресурсом и запрещен в РФ). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил сам господин Красичков, прислав соответствующий скриншот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Красичков

Фото: из архива Дмитрия Красичкова Дмитрий Красичков

Фото: из архива Дмитрия Красичкова

Сайт обвиняет общественника в «сознательном нарушении государственной границы Украины». Дмитрий Красичков в беседе с «Ъ-Черноземье» отметил, что посещал зону СВО и освещал боевые действия на Украине как журналист, а также «снабжал наших бойцов гуманитаркой».

Кроме того, по словам господина Красичкова, ему стали поступать угрозы убийством по телефону, в том числе якобы от украинцев, получивших гражданство в России (записи звонков с угрозами имеются в распоряжении «Ъ-Черноземье»). Общественник добавил, что написал заявления в полицию, однако ему дважды отказали в возбуждении уголовного дела.

Господин Красичков подал жалобы на оба отказа в прокуратуру Липецка. Первый отказ был отменен прокуратурой Правобережного района облцентра, а вторую жалобу до сих пор не рассмотрели, хотя, по словам общественника, тридцатидневный срок с момента ее подачи уже истек. Дмитрий Красичков рассказал «Ъ-Черноземье», что планирует обратиться с новой жалобой в Генпрокуратуру РФ из-за отсутствия реакции ведомства на второй отказ в возбуждении дела.

«Миротворец» — украинский интернет-ресурс (признан экстремистским ресурсом и запрещен в РФ), созданный в 2014 году для публикации личных данных лиц, которых власти страны считают угрозой национальной безопасности. В базу данных сайта в разное время были внесены российский депутат Мария Бутина, рэпер Тимати и режиссер Никита Михалков, объявленные на Украине в розыск.

В 2021 году «Ъ-Черноземье» сообщал о попытке Дмитрия Красичкова поучаствовать в выборах в горсовет Липецка от партии «Новые люди». Тогда местный избирком признал недействительными собранные им подписи из-за ошибочно указанных сведений о наличии судимости в поданных документах. Ранее общественника задерживала полиция у здания ТИКа, когда тот пытался сдать документы для регистрации кандидатом на выборы в горсовет.

Егор Якимов