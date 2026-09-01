Два дома-памятника в Курске продают за 4 млн с условием полной реставрации

В Курске на торги выставлены два объекта культурного наследия регионального значения. Совокупная начальная стоимость лотов составляет 4,3 млн руб. Условиями двух конкурсов предусмотрены полная реставрация памятников до декабря 2029 года и их последующая коммерциализация. Информация об этом появилась на ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставляемый на продажу в Курске «Дом мещан Беньковских» Фото: Платформа «Наследие.дом.рф» Выставляемый на продажу в Курске «Дом П.Ф. Пушечникова» Фото: Платформа «Наследие.дом.рф» Следующая фотография 1 / 2 Выставляемый на продажу в Курске «Дом мещан Беньковских» Фото: Платформа «Наследие.дом.рф» Выставляемый на продажу в Курске «Дом П.Ф. Пушечникова» Фото: Платформа «Наследие.дом.рф»

Речь идет о «Доме мещан Беньковских» на улице Красной Армии, 80 и «Доме П.Ф. Пушечникова» на улице Гайдара, 8. Начальная цена первого лота составляет 1,6 млн, второго — 2,7 млн руб.

«Дом мещан Беньковских» — трехэтажное (включая подземный этаж) нежилое здание площадью 230,8 кв. м, признанное аварийным. В нем зафиксировано обрушение перекрытий, а также отсутствует кровля. Участок под домом на 277 кв. м передается в аренду на семь лет по годовой ставке 23,9 тыс. руб. Размер задатка — 66,5 тыс. руб., шаг конкурса — 17 тыс. руб.

«Дом П.Ф. Пушечникова» — двухэтажное здание площадью 216,3 кв. м с одним подземным этажом. Его состояние оценивают как неудовлетворительное. К объекту прилагается земельный участок площадью 350 кв. м, предоставляемый в аренду на семь лет по льготной ставке 39,7 тыс. руб. в год. Размер задатка для участия в торгах составляет 677,9 тыс., шаг конкурса — 28 тыс. руб.

Первоначальным владельцем «Дома мещан Беньковских» был мещанин Афанасий Филаретович Беньковский, бывший унтер-офицер, занимавшийся торговлей полотном и исполнявший обязанности церковного старосты при расположенном поблизости Иоанно-Богословском храме. В 1901 году в здании размещалась казенная винная лавка, а в 1910-е годы, после перехода собственности к наследникам — братьям Николаю и Ивану Афанасьевичам Беньковским, верхний этаж сдавался полковнику Н.А. Гроховскому. В отличие от многих других домов в центре Курска, муниципализация этого здания произошла позже — Беньковские оставались владельцами вплоть до конца 1920-х годов, после чего дом использовался как жилое помещение вплоть до начала XXI века. «Дом П.Ф. Пушечникова» был возведен как главный дом городской усадьбы, владельцем которой являлся курский предприниматель Петр Флорович Пушечников, занимавшийся продажей обоев. Улица Золотаревская (ныне Гайдара) в то время активно застраивалась промышленными предприятиями — здесь работали фабрика обуви «Пантер», макаронная и кондитерская мастерская братьев Ворониных, гильзовая фабрика Серебрийского, табачная фабрика «Дюбек» и множество купеческих складов. В годы Великой Отечественной войны здание не пострадало, в конце 1940-х годов в нем размещались ведомственные ясли для детей сотрудников Министерства государственной безопасности СССР, а в 1970–1990-е годы — областная медицинская библиотека.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн отметил, что инвесторы этих ОКН могут получить льготный кредит по ставке 4% годовых на проведение реставрационных работ. По его словам, памятники «находятся в сильном запустении» и «много лет стояли брошенными», так что восстановление потребует «серьезных усилий и затрат».

Оба ОКН находятся в федеральной собственности. Заявки на участие в конкурсах принимаются до 28 сентября, итоги торгов подведут 2 октября.

В августе стало известно, что курские власти готовят документацию для торгов на реконструкцию исторического комплекса зданий городской больницы Гладковой в областном центре. Процедура запланирована на первый квартал 2027 года. В июле господин Хинштейн оценивал объем вложений в проект в 1,7 млрд руб.

Кабира Гасанова