Курскую больницу Гладковой могут реконструировать под гостиницу за 1,7 млрд

В Курске комплекс зданий городской больницы Гладковой в центре города планируется реконструировать под гостиничный комплекс с полной инфраструктурой. Объем инвестиций в проект оценивается примерно в 1,7 млрд руб. Вопросы его реализации обсуждались в ходе рабочей поездки зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко в регион. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

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Сейчас комплекс из четырех зданий почти полностью пустует, в нем размещены только лаборатории регионального Минздрава. Объект передан в банк «Дом.рф», который помогает приводить в порядок объекты культурного наследия по всей стране. Инвестор для проекта еще не определен. Работы проходят в рамках подготовки к 1000-летию Курска в 2032 году.

По данным сайта «ДОМ.РФ», городская больница Гладковой 1904 года постройки, располагающаяся на улице Перекальского, 5, является объектом культурного наследия регионального значения и находится в федеральной собственности. Здание площадью 2,2 тыс. кв. м располагается на участке площадью 5 тыс. кв. м кадастровой стоимостью 22,5 млн руб.

В июне «Ъ-Черноземье» писал, что Министерство культуры РФ объявило торги на реставрацию объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Здание окружного суда» на улице Луначарского, 8, в Курске. Начальная цена контракта — 501,5 млн руб. Согласно порталу госзакупок, на конкурс заявился только один участник, из-за чего процедуру, вероятно, признают несостоявшейся. При этом не исключено заключение контракта с единственным претендентом.

Ульяна Ларионова