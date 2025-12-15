«Находясь на свободе, я могу принести больше пользы»

Первомайский районный суд Краснодара приговорил бывшего вице-мэра кубанской столицы Всеволода Нетребу к четырем годам колонии общего режима, снизив на полгода требование гособвинения. Ему назначен штраф в размере 1 млн руб., а также запрещено занимать должности в органах власти сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил и будет обжалован в апелляционной инстанции. Свою вину господин Нетреба признал, раскаялся и считает возможным понести наказание без своей изоляции от общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В понедельник, 15 декабря, Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор по уголовному делу бывшего заместителя главы краевого центра Всеволода Нетребы. 45-летний экс-вице-мэр краевого центра приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Господин Нетреба на три года лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

До вступления приговора райсуда в законную силу осужденный будет находиться под домашним арестом. Ему также назначен штраф в размере 1 млн руб., а для гарантии его исполнения под арестом остается автомобиль Toyota Camry. В собственность государства обращен iPhone 16 Pro Max экс-чиновника.

«Срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачислить срок наказания с момента содержания осужденного под домашним арестом. Со дня его задержания — с 29 апреля 2025 года — и до вступления приговора в законную силу рассчитать два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей»,— огласил судья Первомайского районного суда Алексей Иванов.

За полчаса до вынесения приговора суд дал Всеволоду Нетребе право последнего слова. Экс-чиновник сообщил, что полностью признает вину, раскаивается и просит применить к нему наказание, не связанное с лишением свободы. «Находясь на свободе, я могу принести больше пользы»,— сообщил бывший чиновник.

После вынесения приговора господин Нетреба отказался общаться с журналистами, дав понять, что намерен обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Единственное, чем поинтересовался экс-вице-мэр у представителя гособвинения,— зачем понадобилось конфисковывать его iPhone, но не получил аргументированного ответа. «О нашем решении вы сможете узнать в карточке дела на сайте суда»,— сообщил журналистам адвокат осужденного.

Всеволод Нетреба в качестве заместителя главы Краснодара курировал вопросы внутренней политики, в том числе проведение выборной кампании в городскую думу. По версии следствия, вице-мэр предложил кандидату Кириллу Перцеву, возглавлявшему юридический отдел мэрии, содействие в получении депутатского мандата за 4,6 млн руб. Последний обратился в правоохранительные органы. Передача части суммы — 2 млн руб., значительная часть которой представляла собой «билеты банка приколов»,— проходила под контролем оперативных служб в кабинете Нетребы. После этого чиновник был задержан. В ходе следствия он признал вину и сообщил, что не мог повлиять на избрание депутата, то есть совершил мошенничество. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Фото: фото из зала суда, автор Дмитрий Михеенко

Как сообщал «Ъ», в начале декабря Советский районный суд Краснодара по заявлению прокуратуры взыскал с Всеволода Нетребы 24 млн руб., обнаруженные в ходе следственных и оперативно-розыскных действий. По данным издания, в ходе расследования у чиновника были обнаружены крупные суммы денег, происхождение которых он объяснить не смог. Это стало основанием для обращения прокуратуры края в суд за взысканием средств в доход Российской Федерации.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что гособвинение запросило для Всеволода Нетребы четыре с половиной года колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб. Защита экс-вице-мэра считала требования суровыми, указав на семейные обстоятельства подсудимого. В частности, адвокат сообщил суду, что господин Нетреба выплачивает 15 тыс. руб. ежемесячно совершеннолетнему сыну от первого брака и содержит несовершеннолетнего ребенка.

В настоящее время у Всеволода Нетребы и его защитника есть 15 суток для представления жалобы в апелляционном порядке судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Первомайский районный суд Краснодара.

Дмитрий Михеенко