Открытие движения по Фадеевскому путепроводу в Краснодаре перенесли на октябрь

Реконструкция Фадеевского путепровода в Краснодаре завершена более чем на 70%. Первые две полосы движения планируется открыть в октябре, а полностью возобновить движение по всем полосам намерены к концу 2026 года. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов по итогам осмотра объекта.

По словам главы города, первоначально запуск движения по первым двум полосам планировался на сентябрь, однако сроки скорректировали из-за погодных условий. Господин Наумов отметил, что подрядчик не должен торопиться с завершением работ, чтобы избежать дефектов и обеспечить безопасность эксплуатации путепровода.

На правой стороне сооружения основные строительно-монтажные работы завершены. Сейчас там устанавливают бортовые камни, перила и светофор, а также укладывают плитку на тротуарах. На левой стороне переустроены инженерные коммуникации, продолжаются работы по устройству нового дорожного покрытия, бурению и бетонированию свай.

Реконструкция путепровода ведется в рамках городской программы «25/35». После завершения работ объект обеспечит прямой доступ к аэропорту Краснодара.

Вячеслав Рыжков