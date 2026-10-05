Флавио Болсонару обошел действующего президента страны в первом туре

Первый тур президентских выборов в Бразилии с самого начала не обещал быть для его фаворитов легкой прогулкой: все без исключения опросы сулили крайне напряженную борьбу между двумя главными соперниками — нынешним главой государства Лулой да Силвой и представителем крайне правого фланга Флавио Болсонару, сыном экс-лидера Жаира Болсонару, отбывающего 27-летний срок за организацию неудавшегося государственного переворота. Однако преимущество, хотя и с небольшим перевесом, опросы неизменно давали действующему президенту.

После подсчета 99,9% голосов выяснилось, что 45-летний Флавио Болсонару набрал 47% голосов, а Лула получил 45,1%. Теперь соперникам предстоит встретиться во втором туре 25 октября, но, похоже, уже с другими настроениями, нежели до воскресного голосования.

«Результат часто бывает неожиданным. Не всегда удается получить все, чего хотелось. Признаюсь вам, я был уверен, что выиграю выборы в первом туре... Но впереди второй тур»,— не стал скрывать разочарования, обращаясь к своим сторонникам в Сан-Паулу, Лула да Силва, ставший в 2002 году первым бразильским президентом из рабочего класса и переизбранный на этот пост в 2006 и 2022 годах. Тем временем в одном из районов Рио-де-Жанейро — Ларанжейрас,— где особенно сильны левые настроения, на глазах у сторонников да Силвы, собравшихся в надежде отпраздновать его победу под звуки самбы, репортеры заметили слезы.

В стане же крайне правых, конечно, торжествовали. «Лула участвовал в семи президентских выборах. Его заботит власть. Меня же волнует будущее Бразилии»,— заявил Флавиу Болсонару своим сторонникам в Бразилиа, предвосхищая «конец эпохи» возглавляемой президентом Партии трудящихся.

Теперь Болсонару не только выходит во второй тур в качестве явного фаворита, но и имеет все шансы усилить свои позиции за счет перетока голосов от других правых кандидатов в президенты, в том числе за счет Роналдо Каяду, набравшего 2,1%, и Ренана Сантоса, получившего 2,2%.

Заметным подспорьем для Болсонару стали и значительные успехи, которых крайне правые добились на выборах депутатов законодательных собраний штатов, губернаторов штатов, а также членов нижней палаты парламента и сенаторов. Они прошли одновременно с первым туром президентских выборов. Так, в Конгресс и на посты губернаторов, в точ числе самого густонаселенного и экономически важного штата Бразилии Сан-Паулу, прошел целый ряд политиков, поддерживающих Болсонару. Но главное послевкусие победы у идейных сторонников Болсонару оставили итоги выборов в Сенат. Только сенаторы могут объявить импичмент судьям Верховного суда, а это то, чего болсонаристы добиваются с момента заключения бывшего президента в тюрьму за попытку госпереворота. По итогам воскресного голосования представители правых или ультраправых сил сумели утвердить за собой в Сенате 34 из 54 мест. При этом сенаторами стали второй сын Жаира Болсонару Карлос Болсонару и супруга опального политика Мишель Болсонару.

Подробнее — в материале «Молодым в Бразилии дорога».