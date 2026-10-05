Молодым в Бразилии дорога

Имя нового президента Бразилии станет известно через три недели, после второго тура выборов. Первый, прошедший 4 октября, как и ожидалось, победителя не выявил. Ни один из главных претендентов — ни действующий 80-летний президент Луис Инасиу Лула да Силва, ни представитель крайне правых сил, сын экс-президента 45-летний Флавио Болсонару,— не дотянули до необходимых 50% голосов. Сюрпризом, однако, стало то, что второй кандидат опередил главу государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флавио Болсонару

Фото: Diego Herculano / Reuters Флавио Болсонару

Фото: Diego Herculano / Reuters

Первый тур президентских выборов в Бразилии с самого начала не обещал быть для его фаворитов легкой прогулкой: все без исключения опросы сулили крайне напряженную борьбу между двумя главными соперниками — нынешним главой государства Лулой да Силвой и представителем крайне правого фланга Флавио Болсонару, сыном экс-лидера Жаира Болсонару, отбывающего 27-летний срок за организацию неудавшегося государственного переворота. Однако преимущество, хотя и с небольшим перевесом, опросы неизменно давали действующему президенту.

После подсчета 99,9% голосов выяснилось, что 45-летний Флавио Болсонару набрал 47% голосов, а Лула получил 45,1%. Теперь соперникам предстоит встретиться во втором туре 25 октября, но, похоже, уже с другими настроениями, нежели до воскресного голосования.

«Результат часто бывает неожиданным. Не всегда удается получить все, чего хотелось. Признаюсь вам, я был уверен, что выиграю выборы в первом туре... Но впереди второй тур»,— не стал скрывать разочарования, обращаясь к своим сторонникам в Сан-Паулу, Лула да Силва, ставший в 2002 году первым бразильским президентом из рабочего класса и переизбранный на этот пост в 2006 и 2022 годах. Тем временем в одном из районов Рио-де-Жанейро — Ларанжейрас,— где особенно сильны левые настроения, на глазах у сторонников да Силвы, собравшихся в надежде отпраздновать его победу под звуки самбы, репортеры заметили слезы.

В стане же крайне правых, конечно, торжествовали. «Лула участвовал в семи президентских выборах. Его заботит власть. Меня же волнует будущее Бразилии»,— заявил Флавиу Болсонару своим сторонникам в Бразилиа, предвосхищая «конец эпохи» возглавляемой президентом Партии трудящихся.

Теперь Болсонару не только выходит во второй тур в качестве явного фаворита, но и имеет все шансы усилить свои позиции за счет перетока голосов от других правых кандидатов в президенты, в том числе за счет Роналдо Каяду, набравшего 2,1%, и Ренана Сантоса, получившего 2,2%.

Заметным подспорьем для Болсонару стали и значительные успехи, которых крайне правые добились на выборах депутатов законодательных собраний штатов, губернаторов штатов, а также членов нижней палаты парламента и сенаторов. Они прошли одновременно с первым туром президентских выборов. Так, в Конгресс и на посты губернаторов, в точ числе самого густонаселенного и экономически важного штата Бразилии Сан-Паулу, прошел целый ряд политиков, поддерживающих Болсонару. Но главное послевкусие победы у идейных сторонников Болсонару оставили итоги выборов в Сенат. Только сенаторы могут объявить импичмент судьям Верховного суда, а это то, чего болсонаристы добиваются с момента заключения бывшего президента в тюрьму за попытку госпереворота. По итогам воскресного голосования представители правых или ультраправых сил сумели утвердить за собой в Сенате 34 из 54 мест. При этом сенаторами стали второй сын Жаира Болсонару Карлос Болсонару и супруга опального политика Мишель Болсонару.

В преддверии нынешнего голосования перед избирателями стоял выбор не только между левой и правой программами во внутренней политике и разными экономическими моделями, но и между предложенными внешнеполитическими курсами, которыми пойдет Бразилия. И во многом это было выбором между за и против США и конкретно ее президента Дональда Трампа.

Вскоре после обвинений в адрес Жаира Болсонару президент Трамп, открыто поддерживающий всех крайне правых кандидатов в Латинской Америке, обрушил 50-процентные пошлины на товары из Бразилии в ответ на то, что назвал «охотой на ведьм», жертвой которой стал Болсонару-старший. И потом еще не раз грозил правительству да Силвы новыми тарифами. Но это во многом сыграло на руку действующему президенту: да Силва представил введение новых пошлин как посягательство на суверенитет страны, что обеспечило ему поддержку. Зримым свидетельством этого стали плакаты с надписью «Трамп, здесь все решает Бразилия», развернутые сторонниками левых сил на митинге накануне первого тура голосования. А в сам день выборов Федеральная полиция Бразилии сообщила, что по запросу Генеральной прокуратуры страны начала проверку заявлений о вмешательстве США в избирательный процесс.

Флавио Болсонару, напротив, активно заигрывал с Трампом, открыто предлагая тому доступ к огромным запасам редкоземельных металлов Бразилии в качестве решения проблемы зависимости США в этом плане от Китая. Кроме того, в отличие от Лулы да Силвы, Болсонару-младший обещал присоединиться к американской инициативе «Щит Америки» — коалиции из 15 стран латиноамериканского региона под управлением правых или ультраправых правительств, направленной на борьбу с наркокартелями. На это действующий президент как-то заметил, что ему «печально наблюдать комплекс неполноценности у латиноамериканских президентов», входящих в созданную Трампом коалицию.

Вероятная победа в Бразилии 25 октября Флавио Болсонару станет радостным исходом для Белого дома и существенным ударом по позициям левых во всей Латинской Америке.

На сегодняшней день левые правительства остались у руля только в Мексике, Венесуэле (и то с поправкой, что после захвата Николаса Мадуро США диктуют Каракасу практически все), небольших Уругвае и Гватемале, а также на Кубе и в Никарагуа.

Не сильно обрадуются победе Болсонару-младшего и в Евросоюзе. В Брюсселе опасаются, что его президентство не только вернет Бразилию в фарватер американской политики, но и поставит под угрозу торговое соглашение ЕС с блоком МЕРКОСУР, где Бразилия играет ключевую роль. В мае, спустя четверть века переговоров, оно вступило в силу, но лишь на временной основе. Европейские законодатели решили передать соглашение в высшую судебную инстанцию ЕС для получения заключения о его соответствии правовой системе блока, поэтому процесс окончательного утверждения сделки был приостановлен. И, как опасаются в Брюсселе, отношение к сделке в Европе может сильно ухудшиться в случае победы Флавио Болсонару.

От того, кто выйдет победителем второго тура, будет зависеть и то, насколько активную роль Бразилия будет играть в БРИКС. Еще летом Флавио Болсонару заявлял, что будет пересматривать целесообразность участия страны в этом объединении, допуская, как некогда и его отец, даже выход из него. Позднее он эту идею особо не муссировал, однако в случае победы Болсонару-младшего и его неминуемого сближения с Дональдом Трапом вполне вероятно, что участие Бразилии в работе БРИКС станет куда более формальным, нежели при Луле да Силве.

Наталия Портякова