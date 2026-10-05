Суд на Урале назначил местному жителю 3 года колонии за сотрудничество с СБУ

Свердловский областной суд назначил местному жителю Павлу Падерину три года колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб., признав его виновным в сотрудничестве с иностранным государством (ст.275.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

Судом было установлено, что осужденный по собственной инициативе связался со спецслужбами Украины, пообещав их кураторам предоставить данные об «ученых и разработках». Сам Павел Падерин признал вину частично в факте переписки. Однако, по его мнению, он не действовал вопреки интересам своего государства и не мог располагать секретными данными. Отметим, суд назначил обвиняемому минимальную санкцию по инкриминируемой статье.

«Мобильный телефон, который использовался при совершении преступления, конфискован в доход государства», — отметили в пресс-службе судов Свердловской области.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) силовики пресекли теракт в отношении участника специальной военной операции (СВО) по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Артем Путилов