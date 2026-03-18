В Югре пресекли теракт с подрывом машины участника СВО

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) сотрудники РУФСБ России по Тюменской области пресекли совершение теракта — фигуранты собирались взорвать автомобиль участника специальной военной операции (СВО). Об этом пресс-служба регионального ведомства сообщила «Тюменской линии».

В отношении граждан России и Беларуси возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ст. 276.1 УК РФ (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ).

Как считает следствие, фигуранты собирались подорвать машину за денежное вознаграждение от Службы безопасности Украины (СБУ), с посредниками которой они общались в мессенджере. Задержанный россиянин рассказал, что в его задачу входили совершение теракта и сбор информации о высокопоставленном сотруднике силовых структур. Гражданин Беларуси рассказал, что проживал в Нижневартовске (ХМАО-Югра): в его обязанности входила помощь в сборке взрывного устройства, он также занимался сбором информации.

Через посредников СБУ фигуранты получили компоненты взрывного устройства, которые хранили в одном из гаражей в Нижневартовске. Затем они перевезли их в арендованную квартиру в Ханты-Мансийске, где под руководством СБУ один из подозреваемых собрал устройство, а второй снял это на видео. Преступный умысел они не успели довести до конца. Им грозит лишение свободы до 20 лет.

Ирина Пичурина