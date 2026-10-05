Песков прокомментировал переброску войск в Эстонии к границе с Россией
У России есть необходимые разведывательные возможности для мониторинга ситуации на границе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации в СМИ о переброске Эстонией воинских подразделений к российской границе.
«Наше министерство обороны, другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательным потенциалом»,— сказал представитель Кремля.
По данным Financial Times, в рамках перехода к стратегии «активной обороны» эстонские вооруженные силы передислоцируют на восток в том числе дальнобойное вооружение. Также в Нарве строится военная база на 1 тыс. военнослужащих.
Эстония рассматривает перенос сил к восточной границе как часть стратегии, направленной на сдерживание потенциального противника непосредственно на границе. Цель такой оборонительной линии — выиграть время для прибытия союзников в случае нападения.
Для реализации этой стратегии Эстония планирует создавать физические оборонительные объекты на границе. Кроме того, страны Прибалтики договорились об укреплении оборонительной линии системами залпового огня HIMARS.