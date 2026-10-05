Песков прокомментировал переброску войск в Эстонии к границе с Россией

У России есть необходимые разведывательные возможности для мониторинга ситуации на границе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации в СМИ о переброске Эстонией воинских подразделений к российской границе.

«Наше министерство обороны, другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательным потенциалом»,— сказал представитель Кремля.

По данным Financial Times, в рамках перехода к стратегии «активной обороны» эстонские вооруженные силы передислоцируют на восток в том числе дальнобойное вооружение. Также в Нарве строится военная база на 1 тыс. военнослужащих.