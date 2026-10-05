В Воронеже хотят сдать в аренду почти 1 га в Шилово под многоэтажки за 19 млн

Администрация Воронежа объявила торги за право аренды земельного участка площадью 8,9 тыс. кв. м в Шилово по адресу: улица Теплоэнергетиков, 18, 19а. Вид разрешенного использования земли — многоэтажная (высотная) жилая застройка. Начальная цена лота составляет 19,3 млн руб. Договор аренды предполагается заключить сроком на 8 лет и 8 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заявки на участие в торгах начали принимать с 5 октября. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») составляет 965 тыс. руб. Размер задатка — 19,3 млн руб. Заявки будут принимать до 13 ноября. Торги назначены на 18 ноября.

По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость участка, находящегося сейчас в муниципальной собственности, составляет 28,6 млн руб. Удельный показатель — 3,2 тыс. руб./кв. м

На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в Коминтерновском районе Воронежа возводят 20-этажный жилой комплекс «1719» по адресу: улица Солнечная, 105а. Застройщиком выступает ООО СЗ «Солнечная», входящее в ГК «Проект инвест» Николая Ступина. Планируемая стоимость строительства составляет свыше 2 млрд руб.

Денис Данилов