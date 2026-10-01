«Проект Инвест» строит в Коминтерновском районе Воронежа ЖК за 2 млрд рублей

В Коминтерновском районе Воронежа возводят 20-этажный жилой комплекс «1719» по адресу: улица Солнечная, 105а. Застройщиком выступает ООО СЗ «Солнечная», входящее в ГК «Проект инвест» Николая Ступина. Планируемая стоимость строительства составляет свыше 2 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные из опубликованной проектной декларации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Солнечная» зарегистрировали в Воронеже в декабре 2025 года. Фирма ведет деятельность в сфере строительства, выступая в роли заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Управляет компанией генеральный директор Николай Ступин. Он также является одним из двух учредителей, владея 50% долей. Вторую половину контролирует Сергей Антипов.

В двухподъездном ЖК предполагается разместить 356 квартир площадью от 25,23 до 73,24 кв. м, из которых 254 — однокомнатные, 68 — двухкомнатные и 34 — трехкомнатные. Жилая площадь в таком случае составит почти 15,6 тыс. кв. м. Помимо квартир, в доме будет 172 нежилых помещения. Завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2029 года, а выдача ключей — на сентябрь 2030-го.

Проект «1719» представляет собой современный комплекс с монолит-кирпичными стенами и нежилым первым этажом. Класс недвижимости — типовой, класс энергоэффективности — B. Инфраструктура от застройщика предусматривает размещение детской и спортивной площадок. Паркинг рассчитан на 138 машиномест, также запроектированы 16 гостевых мест на придомовой территории.

В августе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что ГК «Развитие» Сергея Гончарова и ГК «Проект инвест» планируют вложить в проект комплексного развития территории (КРТ) на месте бывшего Воронежского экскаваторного завода (ВЭКС) 22 млрд руб. Предполагается, что работы на площадке стартуют в конце 2026 — начале 2027 года, а завершение строительства запланировано к 2036 году. В рамках проекта девелоперы намерены возвести 184 тыс. кв. м жилья и 20 тыс. кв. м коммерческих помещений с подземным паркингом на более чем 2 тыс. машиномест.

Денис Данилов