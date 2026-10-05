Песков назвал возмездием продолжающиеся удары России по Украине
Россия продолжит наносить «удары возмездия» по объектам на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев удвоит интенсивность ударов по российским НПЗ.
«То, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это (удары ВСУ по гражданским объектам.—"Ъ"). Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия»,— сказал господин Песков на брифинге.
4 октября Минобороны России заявило о планах усилить удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины. Решение приняли в ответ на угрозы Владимира Зеленского. Российское оборонное ведомство регулярно отчитывается об ударах по логистическим и транспортным объектам инфраструктуры на Украине и судам в Черном море.
Российская сторона связывает ответные удары не только с интенсивностью атак, но и с выбором объектов. Например, после удара по предприятию «Комбинат „Каменский“» в Ростовской области в декабре 2024 года целями были названы пункт управления Службы безопасности Украины и киевское конструкторское бюро «Луч». В июне 2025 года в качестве ответных целей назывались цеха сборки беспилотников, центры подготовки летного состава и армейские склады украинской армии.
Такая логика предполагает, что Вооруженные силы России продолжают удары по военной или околовоенной инфраструктуре Украины, расширяя перечень объектов от непосредственно военных до связанных с производством, управлением и обеспечением армии. В марте 2025 года Дмитрий Песков также заявлял, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары, если Киев его нарушает, связывая это с попытками атак на российскую энергетическую инфраструктуру.