Песков назвал возмездием продолжающиеся удары России по Украине

Россия продолжит наносить «удары возмездия» по объектам на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев удвоит интенсивность ударов по российским НПЗ.

«То, что сейчас делают наши вооруженные силы, они занимаются возмездием за это (удары ВСУ по гражданским объектам.—"Ъ"). Украина должна и заплатит обязательно цену за эти свои действия»,— сказал господин Песков на брифинге.

4 октября Минобороны России заявило о планах усилить удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины. Решение приняли в ответ на угрозы Владимира Зеленского. Российское оборонное ведомство регулярно отчитывается об ударах по логистическим и транспортным объектам инфраструктуры на Украине и судам в Черном море.