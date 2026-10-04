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Минобороны России анонсировало усиление ударов по Украине

Минобороны: ВС РФ усилят удары по Украине после заявления Зеленского

Минобороны России заявило о планах усилить удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины. Решение приняли в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского об «усилении ударов по российским НПЗ», сообщили в ведомстве.

«Удары ... по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и в других областях Украины будут усилены,— подчеркнули в ведомстве.— Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима».

В министерстве также заявили, что прошедшей ночью ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода, где отсутствуют военные объекты. В результате атак прошедшей ночью в Белгородской области погиб один человек и 12 получили ранения, заявлял губернатор Александр Шуваев.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В апреле и мае 2024 года Минобороны России описывало ответные удары как воздействие одновременно на энергетические объекты и предприятия украинского ВПК. По версии ведомства, такая связка должна была нарушить выпуск продукции военного назначения, переброску резервов и доставку топлива, вооружения и техники к линии боевого соприкосновения.

В этой логике атаки на нефтеперерабатывающие заводы рассматриваются как удар по топливной основе военных действий, а ответные цели выбираются по их значению для производства и снабжения. Представитель ГУР Украины в марте 2023 года также связывал удары по нефтебазам с попыткой уничтожить критическую для ведения боев инфраструктуру. Заявление об усилении обозначает продолжение такой схемы, но не содержит параметров, по которым можно было бы определить изменение частоты или масштаба ударов.

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