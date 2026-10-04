Минобороны России анонсировало усиление ударов по Украине

Минобороны России заявило о планах усилить удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины. Решение приняли в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского об «усилении ударов по российским НПЗ», сообщили в ведомстве.

«Удары ... по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и в других областях Украины будут усилены,— подчеркнули в ведомстве.— Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима».

В министерстве также заявили, что прошедшей ночью ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода, где отсутствуют военные объекты. В результате атак прошедшей ночью в Белгородской области погиб один человек и 12 получили ранения, заявлял губернатор Александр Шуваев.