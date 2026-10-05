1,8 тысячи тонн бензина продали в Удмуртии в прошедшие выходные

2,5 тыс. т топлива, из них — 1,8 тыс. т бензина, реализовали в Удмуртии за минувшие выходные. По данным минпромторга, показатели находятся в рамках сезонной нормы. «На ряде АЗС остаются запасы топлива к концу дня»,— добавили в ведомстве.

Напомним, на заправках «Лукойла» и «Газпрома» в Удмуртии сняли лимиты на отпуск дизеля в одни руки. Кроме того, на точках сети «национального достояния» отменили ограничения по объему бензина. С 1 октября в Удмуртии был разрешен отпуск дизельного топлива в канистры.