Заправки в Удмуртии начали снимать лимиты на продажу бензина и дизеля

На заправках «Лукойла» и «Газпрома» в Удмуртии сняли лимиты на отпуск дизеля в одни руки. Кроме того, на точках сети «национального достояния» отменили ограничения по объему бензина. Об этом сообщили в минпромторге республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

При этом ограничения на отпуск бензина в других сетях сохраняются: на точках «Татнефти» можно приобрести до 50 л за раз, «Башнефти» — до 30 л, «Лукойла» — до 40 л. Ограничения действуют как в городе, так и на трассах.

С 1 октября также будет разрешен отпуск дизельного топлива в канистры.

За 29 сентября в Удмуртии на АЗС реализовали 1479 т топлива, в том числе 878 т бензина. Продажи бензина выросли на 3,6% по сравнению с 28 сентября, но остаются на 35,8% ниже пиковых показателей июня—июля.