МТП ожидает роста цен на зерно на 80% из-за ситуации в Ормузском проливе
Длительные ограничения судоходства в Ормузском проливе способны привести к глобальному продовольственному кризису. По сравнению с уровнем 2020 года цены на зерновые культуры могут вырасти на 80%, заявил глава Международной торговой палаты (МТП) Джон Дентон.
«Перебои в работе жизненно важного морского маршрута на Ближнем Востоке привели к энергетическому шоку. Теперь назревает глобальный кризис продовольственной безопасности»,— предупредил Джон Дентон в интервью The Wall Street Journal.
По словам главы МТП, с момента закрытия Ормузского пролива мировой рынок недополучил около 2,7 млн т удобрений. Если ситуация не поменяется в ближайшее время, в наибольшей опасности окажутся страны, зависимые от ввоза. Среди них — Филиппины, которые покупают за границей около 90% удобрений. Кризис также усугубляют перебои с поставками в Черном море, считает господин Дентон.
Согласно отчету МТП, возобновление поставок через Ормузский пролив следует рассматривать как гуманитарную необходимость для всего мира. Уже к 2030 году от голода могут погибнуть около 1 млн человек. В документе отмечается, что даже в случае восстановления доступа к проливу в короткие сроки от 7 до 16 млн человек к 2030 году будут иметь недостаточный вес.
Ограничения поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Катара и ОАЭ через Ормузский пролив могут привести к росту цен на газ, что, в свою очередь, сократит производство азотных удобрений в Европе. В условиях весеннего сезона внесения удобрений дефицит азотных и комплексных удобрений способен увеличить затраты сельхозпроизводителей и сократить предложение сельскохозяйственной продукции. В марте 2026 года сообщалось, что около 40% азотных удобрений, перевозимых морем, проходило через Ормузский пролив, и примерно треть мировой морской торговли удобрениями зависела от этого маршрута.
Оценка Международной торговой палаты относится к сценарию длительных ограничений, поскольку эффект накапливается по мере того, как производители сталкиваются с нехваткой удобрений и более высокой себестоимостью. Одновременно кризис увеличивает расходы на фрахт, страхование, топливо и время перевозки, что дополнительно удорожает продовольствие. Для СПГ из Катара и ОАЭ, на который в 2026 году приходилось около 30% мировой торговли сжиженным газом, аналитики не называли фактически доступных альтернативных маршрутов; поэтому срок восстановления судоходства остается ключевым ограничением для масштаба последствий.