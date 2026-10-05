МТП ожидает роста цен на зерно на 80% из-за ситуации в Ормузском проливе

Длительные ограничения судоходства в Ормузском проливе способны привести к глобальному продовольственному кризису. По сравнению с уровнем 2020 года цены на зерновые культуры могут вырасти на 80%, заявил глава Международной торговой палаты (МТП) Джон Дентон.

«Перебои в работе жизненно важного морского маршрута на Ближнем Востоке привели к энергетическому шоку. Теперь назревает глобальный кризис продовольственной безопасности»,— предупредил Джон Дентон в интервью The Wall Street Journal.

По словам главы МТП, с момента закрытия Ормузского пролива мировой рынок недополучил около 2,7 млн т удобрений. Если ситуация не поменяется в ближайшее время, в наибольшей опасности окажутся страны, зависимые от ввоза. Среди них — Филиппины, которые покупают за границей около 90% удобрений. Кризис также усугубляют перебои с поставками в Черном море, считает господин Дентон.

Согласно отчету МТП, возобновление поставок через Ормузский пролив следует рассматривать как гуманитарную необходимость для всего мира. Уже к 2030 году от голода могут погибнуть около 1 млн человек. В документе отмечается, что даже в случае восстановления доступа к проливу в короткие сроки от 7 до 16 млн человек к 2030 году будут иметь недостаточный вес.