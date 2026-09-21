Липецкая область лидирует в Черноземье по покупательной способности зарплат

По итогам второго квартала 2026 года Липецкая область в рейтинге регионов по отношению чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг заняла первое место в Черноземье и 29-е в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков РИА «Рейтинг». Коэффициент покупательной способности в регионе составил 2,59, а чистая медианная заработная плата жителей после вычета налогов достигла 60,1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Рейтинг был подготовлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе данных официальной статистики за апрель — июнь 2026 года. Показатели региональных медианных заработных плат рассчитывались уже за вычетом налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а стоимость фиксированного потребительского набора товаров и услуг была взята из баз Росстата по субъектам России. В исследовании не участвовали ДНР, ЛНР и Запорожская и Херсонская области.

Второй в Черноземье стала Белгородская область, расположившаяся на 42-й строчке общероссийского списка. Коэффициент покупательной способности здесь зафиксирован аналитиками на уровне 2,45. При этом чистый медианный доход работающего населения во втором квартале достиг 57,7 тыс. руб.

Воронежская область заняла в рейтинге 51-е место. Аналитики оценили коэффициент доступности товаров и услуг в регионе в 2,35, а медианную заработную плату местных жителей после уплаты подоходного налога — в 59,8 тыс. руб.

Курская область расположилась на 55-й позиции общероссийского перечня. Ее коэффициент покупательной способности составил 2,32. Чистая медианная заработная плата в регионе во втором квартале 2026 года составила 59,2 тыс. руб.

Во второй половине общероссийского списка оказалась Орловская область, занявшая 63-е место. Отношение чистой медианной зарплаты орловчан к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг аналитики оценили в 2,23. Величина чистой медианной зарплаты в области составила 51,5 тыс. руб.

Далее следует Тамбовская область, которая оказалась на 66-й строчке всероссийского рейтинга. Коэффициент покупательной способности местных зарплат составил 2,19, а чистая медианная заработная плата жителей региона по итогам отчетного периода зафиксирована на уровне 52,1 тыс. руб.

В целом все шесть регионов Черноземья показывают отставание от среднероссийского уровня благосостояния (2,7, почти 72 тыс. руб.). Отношение чистой медианной зарплаты к среднему по стране показателю в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Курской областях составило порядка 0,8, а в Орловской и Тамбовской областях этот коэффициент равен лишь 0,7.

Лидерами общероссийского рейтинга по отношению чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг стали Ямало-Ненецкий автономный округ (5,07 при медианной зарплате 155,1 тыс. руб.), Ненецкий автономный округ (4,30 при 131,6 тыс. руб.) и Магаданская область (4,29 при 153,3 тыс. руб.). В то же время замыкают список из 85 субъектов Кабардино-Балкарская Республика (83-е место с коэффициентом 1,68 и зарплатой 42 922 руб.), Республика Ингушетия (84-е место с 1,51 и 36 463 руб.) и Чеченская Республика (85-е место с 1,44 и 35 797 руб.).

В начале сентября стало известно, что в Черноземье наилучшая ситуация на рынке труда по итогам 2025 года сложилась в Воронежской области. Регион поднялся на 15-ю строчку общероссийского списка, набрав 77,98 балла. Годом ранее область занимала 21-е место в стране с результатом 73,67 балла.

Кабира Гасанова