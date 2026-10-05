Девелопер показал, что построит в рамках КРТ в Завокзальном на месте пятиэтажек

Проект комплексного развития территории (КРТ) в Завокзальном микрорайоне Екатеринбурга представила компания «Практика». Девелопер планирует построить жилой комплекс на участке площадью 5,93 га между улицами Майкопской, Армавирской и Подгорной.

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В рамках программы КРТ снесут два аварийных пятиэтажных общежития. Всего предстоит расселить и демонтировать 11 зданий, включая девять двухэтажных домов 1950–1960-х годов. Одно из общежитий — на Подгорной, 6 — сейчас находится на этапе завершения расселения.

По данным компании, за 11 лет на месте старой застройки возведут пять многоэтажных домов, паркинги, детский сад на 250 мест и спортивный объект. Также компания «Практика» спроектирует корпус школы №119.

Представители застройщика подчеркнули, что цель проекта — раскрыть потенциал территории за счет создания целостной среды с магазинами, кафе и благоустроенными зонами. Первый жилой дом и детский сад планируют сдать к 2030 году, а завершить весь цикл строительства — в 2036 году.

В Завокзальном планируют реализовывать свои проекты несколько компаний. Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Мария Игнатова