Редевелопмент с историей

В Екатеринбурге все активнее появляются проекты редевелопмента промзон или объектов культурного наследия (ОКН), которые в последние годы оставались без должного внимания. Сейчас на их месте появляются учреждения культуры и новые жилые кварталы. Эксперт считает, что такие проекты позволяют сэкономить как на устройстве инженерных и дорожно-транспортных сетей, так и на расселении старого жилья. Как развивают забытые объекты — в материале Review.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбурге на месте бывшего хлебозавода открыли креативно-производственный кластер «Хлебозавод №6»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В Екатеринбурге на месте бывшего хлебозавода открыли креативно-производственный кластер «Хлебозавод №6»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Из старого соцгорода в новый центр

На сегодняшний день одним из самых масштабных проектов редевелопмента промышленной территории является проект «УГМК-Застройщика» на Уралмаше. Бывший участок Уралмашзавода планируют преобразовать в жилой район и создать второй городской центр. Проект предполагает строительство 25 кварталов с жилой площадью около 1,6 млн кв. м, рассчитанных на 44 тыс. жителей. Экономический каркас района формирует деловой квартал на 160 тыс. кв. м полезной площади и 115 тыс. кв. м коммерческих помещений на первых этажах, что в совокупности даст до 30 тыс. рабочих мест. Транспортная доступность обеспечивается расположением двух станций метро — «Проспект Космонавтов» и «Уралмаш».

Новая застройка наследует лучевую планировку соцгорода 1930-х годов: сохраняется центральная аллея, идущая от площади. Ключевое отличие проекта от типовой застройки — отказ от формата спального района. Как отметил генеральный директор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, задача — создать самодостаточный район, где люди живут, работают и отдыхают, не покидая его границ. Помимо жилья, предусмотрены детские сады, школы, парки и коммерческая инфраструктура.

Планируется, что район будет работать по модели 15-минутного города — места, где важные точки притяжения, такие как дом, работа и места досуга, находятся друг от друга в шаговой доступности. Это продолжает концепцию застройки, которая уже была создана вокруг Уралмашзавода исторически — он создавался как соцгород, в котором люди могли жить, работать и отдыхать. Основатель бюро «Гордеев — Демидов» Никита Гордеев подчеркнул, что в исторической среде важно сохранить идентичность, но при этом обеспечить жильцов современным жильем.

На территории бывшего завода расположен объект культурного наследия — кузнечно-прессовый цех, в котором работал легендарный ковочный пресс. Согласно концепции проекта, цех будет ревитализирован: вокруг него появятся площадь и культурное пространство площадью 10 га, а само здание может стать общественно-культурным и торгово-досуговым центром.

«Все проблемы, связанные с миграцией населения, из-за того, что у нас есть отдаленные районы, где вымылась функция рабочих мест: сейчас они на 60% расположены в центральной части города. Отсюда нагрузка на сеть, маятниковая миграция»,— прокомментировал начальник Мастерской генерального плана Екатеринбурга Павел Скачков. По его словам, проблему можно решить, если переносить рабочие места внутрь жилых районов и размещать их так, чтобы доступ был удобным на общественном транспорте.

Жизнь вместо промзоны

Еще один проект реновации промышленной территории представили в сентябре 2025 года — на месте закрытого грузового терминала станции Екатеринбург-Товарный. Станция была создана в 1909 году для приема, хранения и выдачи товаров, однако в 2014 году мэрия и РЖД решили вынести ее за черту города.

Как было заявлено летом этого года, на участке бывшего товарного двора площадью 50 га в районе улиц Челюскинцев, Героев России, переулка Производственного, Кимовской и Беринга планируют возвести микрорайон к 2035 году: более 500 тыс. кв. м жилья, паркинги на 3,6 тыс. мест и трамвайную ветку протяженностью 1,7 км. Застройкой займутся «Гринвич недвижимость» и «Синара-Девелопмент».

На заседании Совета по развитию общественных пространств члены совета призвали застройщика обратить внимание на «историческую подоснову» места: территорию окружают плотина на реке Ольховка, Симановская мельница и инфраструктура железной дороги, ведущей отсчет с 1878 года.

С помощью механизма комплексного развития территорий (КРТ) мэрия Екатеринбурга планирует застроить еще одну промзону на Вторчермете, рядом с бывшей площадкой Екатеринбургского мясокомбината. Постановление об этом подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в 2025 году. Под развитие попадает участок площадью 64,8 тыс. кв. м в районе улицы Титова.

Согласно условиям договора, предельная этажность реконструируемых или новых объектов составит до семи этажей, а общий срок реализации проекта ограничен 15 годами с даты его заключения. Инвестору предстоит не только возвести жилье, но и взять на себя значительную инфраструктурную нагрузку. За свой счет застройщик должен разработать проект и построить детский сад на 250 мест. Кроме того, до 31 декабря 2026 года необходимо за собственные средства подготовить проектно-сметную документацию образовательного центра на улице Листопадная, д. 4, получить положительное заключение госэкспертизы и безвозмездно передать документацию в собственность города. Инвестор обязан разработать проектно-сметную документацию и провести капитальный ремонт улицы Монтерской на участке от улицы Титова до дома 5а, а также благоустроить сквер в границах улиц Монтерская — Титова.

Архитектор Татьяна Белякова сообщила, что сейчас городской тренд смещается от строительства новых районов в сторону освоения промышленных зон, которые стали невостребованными. По ее словам, в таких районах уже есть коммуникации и к ним проложены дорожно-транспортные сети. При этом такой вариант дешевле сноса старых жилых построек, поскольку расселять их жителей обычно тоже приходится девелоперу за свой счет, уточнила эксперт.

В начале этого года стало известно, что часть зданий бывшего Уральского приборостроительного завода в центре Екатеринбурга на набережной Исети планируют снести. Еще несколько лет назад озвучивались планы, что на месте завода (на его крыше размещен арт-объект «Кто мы, откуда, куда мы идем?») могут построить храм. Как следовало из государственной историко-культурной экспертизы, демонтировать хотят несколько литеров.

История становится культурой

Часто объекты культурного наследия и промышленные здания становятся новыми пространствами, которые могут выполнять культурную и образовательную функции.

Пример такой адаптации промышленной площадки — креативно-производственный кластер на месте бывшего хлебозавода №6 в Чкаловском районе. Завод работал с 1978 года, однако производство хлеба было остановлено в 2008 году, а территория находилась в собственности администрации города. В 2022 году мэрия объявила торги на право аренды, которые выиграла компания «Фудфейс.ру».

Площадка занимает 1,5 га, задействовано 10 тыс. кв. м площадей. В восстановление уже вложено 200 млн руб., общий объем планируемых инвестиций оценивается в 1 млрд руб. Компания планирует воспользоваться правом арендатора на приоритетный выкуп территории.

Кластер объединяет производственную, торговую, развлекательную и культурные функции. Резидентами стали производители хлебобулочных изделий, микрозелени, упаковки и полиграфии, а также образовательные и культурные проекты. В планах кластера — концертная площадка на 2–3 тыс. человек, спелеодром в хранилищах для муки, первый в городе бассейн для дайвинга и большой зал площадью 7 тыс. кв. м. В кластере также работает выставка об истории хлеба и хлебозавода №6.

Еще один пример работы с объектом культурного наследия — усадьба фабриканта Федора Злоказова на улице Пролетарской, 3, переданная компании «Брусника» по концессионному соглашению в 2021 году. В этом году там открыли начальную школу.

Здание, которому больше 140 лет, находилось в плохом состоянии: местами полностью отсутствовали части крыши, лепнина была покрыта несколькими слоями масляной краски, а помещения нарезаны на небольшие комнаты. Реставрация началась в 2023 году и заняла почти четыре года.

Веранде, утратившей исторический вид в советские годы, вернули первоначальный облик по цветной фотографии 1909 года: ее утеплили, и теперь там разместится школьная столовая. Чтобы здание подходило для школьных классов, первый этаж углубили в землю, сохранив исторические своды находившихся там складов, а на втором этаже оставили часть исторических стен и лепнину. Кирпичные элементы в классах закрыли витринными стеклами для соответствия стандартам Роспотребнадзора. Общая стоимость работ составила около 335 млн руб., из которых примерно половина ушла на реставрацию, а вторая — на организацию пространств под нужды школы.

Масштабную реконструкцию может ждать в ближайшие годы гостиница «Большой Урал» в центре Екатеринбурга. О планах на восстановление ОКН еще несколько лет назад заявляла компания Prinzip. Администрация выносила на общественные обсуждения проект, касающийся строительства двух объектов рядом с театром оперы и балета. Из документов следовало, что в границах улиц Мамина-Сибиряка — Малышева — Красноармейской запроектировали новое общественное здание гостиницы «Большой Урал», а также многофункциональный центр с гостиничным комплексом и подземным паркингом Opera Tower. До 2031 года планировалось реконструировать гостиницу и построить общественное здание «Большой Урал» с объектами предпринимательской деятельности и подземным паркингом.

Анна Капустина